Während die Europäische Kommission noch an ihrem wichtigsten Notfall-Gesetz gegen die Energiekrise infolge des Iran-Kriegs schraubte, schufen die EU-Länder schon Fakten. Deutschland brachte einen Tankrabatt auf den Weg, in den Niederlanden können einkommensschwache Haushalte mit direkten Zuwendungen rechnen, Italien vergibt Hilfen an energieintensive Unternehmen. Die Kommission hatte zuerst nur eine Reihe von Empfehlungen vorgelegt und konkrete EU-Maßnahmen angekündigt, darunter eine Strategie gegen Kerosinmangel.
EnergiepreiseEU-Länder bekommen wegen Iran-Krise freie Hand für Staatshilfen
Lesezeit: 3 Min.
Die Europäische Kommission regiert auf gestiegene Preise von Dünger, Treibstoff und Strom und erlaubt umfangreiche Subventionen. Verbunden mit einer Warnung.
Von Jan Diesteldorf, Brüssel
Lesen Sie mehr zum Thema