Während die Europäische Kommission noch an ihrem wichtigsten Notfall-Gesetz gegen die Energiekrise infolge des Iran-Kriegs schraubte, schufen die EU-Länder schon Fakten. Deutschland brachte einen Tankrabatt auf den Weg, in den Niederlanden können einkommensschwache Haushalte mit direkten Zuwendungen rechnen, Italien vergibt Hilfen an energieintensive Unternehmen. Die Kommission hatte zuerst nur eine Reihe von Empfehlungen vorgelegt und konkrete EU-Maßnahmen angekündigt, darunter eine Strategie gegen Kerosinmangel.