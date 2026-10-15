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Energiekrise„Wir müssen offen sagen: Das wird ein harter Winter“

Lesezeit: 3 Min.

Der Iran-Krieg und dessen Auswirkung auf die Energieversorgung der EU beschäftigen den Dänen Dan Jørgensen bereits seit Monaten.
Der Iran-Krieg und dessen Auswirkung auf die Energieversorgung der EU beschäftigen den Dänen Dan Jørgensen bereits seit Monaten.
Foto: Omar Havana/Reuters

Die EU-Staaten haben durch den Iran-Krieg 110 Milliarden Euro zusätzlich für Öl und Gas ausgegeben. Energiekommissar Dan Jørgensen fordert daher eine konsequente Abkehr von fossilen Brennstoffen – und rät von Tankrabatten ab.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

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Vor dem EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag mahnt die EU-Kommission die Mitgliedstaaten, mit Tankrabatten und Preisdeckeln Maß zu halten. Zwar verlange der Energiepreisschock infolge der Nahost-Krise kurzfristige Antworten, darunter Subventionen für Treibstoffe, sagte EU-Energiekommissar Dan Jørgensen der Süddeutschen Zeitung. Die Bürger in Europa sollten nicht zwischen Essen und Heizung wählen müssen. „Aber wir riskieren umso mehr, unsere Gesamtstrategie zu untergraben, je länger wir an solchen Maßnahmen festhalten.“ Die Mitgliedstaaten seien aufgefordert, sagte Jørgensen, Hilfsprogramme eng zu begrenzen und „sehr genau auf Möglichkeiten zu schauen, die nicht nur direkt den Verbrauch fossiler Energie unterstützen, sondern auch die Alternativen“.

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