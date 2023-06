Der Machtkampf um das wichtigste europäische Naturschutzgesetz der laufenden Legislaturperiode spitzt sich zu: Die Mehrheit der für Umweltfragen zuständigen Ministerinnen und Minister der EU hat sich am Dienstag dafür ausgesprochen, verbindliche Ziele zur Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme in Europa zu formulieren. Im Europaparlament versucht die vom CSU-Politiker Manfred Weber geführte Europäische Volkspartei (EVP) mit allen Mitteln, das entsprechende "Gesetz zur Wiederherstellung der Natur" zu verhindern. Begründung: Es schade der Landwirtschaft und gefährde die Ernährungssicherheit. Gerade Land- und Forstwirtschaft seien auf eine intakte Natur angewiesen, sagte die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne/) am Dienstag. "Es ist enorm wichtig, dass der Umweltrat heute mit einem klaren positiven Votum dafür gesorgt hat, dass dieses so bedeutende Dossier nun Rückenwind bekommt für die weiteren Verhandlungen des Europäischen Parlaments." Ob das Gesetz Wirklichkeit wird, muss sich am Ende in Gesprächen zwischen Rat und Parlament erweisen.