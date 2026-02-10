Zum Hauptinhalt springen

SicherheitspolitikEuropa, gefangen in Parallelwelten

In München hielt J. D. Vance vor einem Jahr eine kulturkämpferische Wutrede, die nachklingt.
In München hielt J. D. Vance vor einem Jahr eine kulturkämpferische Wutrede, die nachklingt. (Foto: Collage: Felix Hunger, imago)

Die Europäer stecken in einem Dilemma: Die EU fühlt sich von Trump verachtet und attackiert. In der Nato wird Amerika dagegen immer noch als unverzichtbare Schutzmacht gesehen. Lässt sich der Widerspruch auflösen?

Von Hubert Wetzel, Brüssel

In der Physik gibt es allerlei Theorien dazu, ob Paralleluniversen möglich sind. Allerdings konnte bisher nie experimentell nachgewiesen werden, dass tatsächlich mehrere Welten gleichzeitig nebeneinander existieren können. Bis jetzt, muss man wohl hinzufügen, denn was man zu hören bekommt, wenn man derzeit in Brüssel mit Außen- und Sicherheitspolitikern über das europäisch-amerikanische Bündnis spricht, erfüllt durchaus diese Definition.

