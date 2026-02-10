In der Physik gibt es allerlei Theorien dazu, ob Paralleluniversen möglich sind. Allerdings konnte bisher nie experimentell nachgewiesen werden, dass tatsächlich mehrere Welten gleichzeitig nebeneinander existieren können. Bis jetzt, muss man wohl hinzufügen, denn was man zu hören bekommt, wenn man derzeit in Brüssel mit Außen- und Sicherheitspolitikern über das europäisch-amerikanische Bündnis spricht, erfüllt durchaus diese Definition.