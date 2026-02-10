In der Physik gibt es allerlei Theorien dazu, ob Paralleluniversen möglich sind. Allerdings konnte bisher nie experimentell nachgewiesen werden, dass tatsächlich mehrere Welten gleichzeitig nebeneinander existieren können. Bis jetzt, muss man wohl hinzufügen, denn was man zu hören bekommt, wenn man derzeit in Brüssel mit Außen- und Sicherheitspolitikern über das europäisch-amerikanische Bündnis spricht, erfüllt durchaus diese Definition.
SicherheitspolitikEuropa, gefangen in Parallelwelten
Lesezeit: 4 Min.
Die Europäer stecken in einem Dilemma: Die EU fühlt sich von Trump verachtet und attackiert. In der Nato wird Amerika dagegen immer noch als unverzichtbare Schutzmacht gesehen. Lässt sich der Widerspruch auflösen?
Von Hubert Wetzel, Brüssel
Emmanuel Macron:„Wenn wir nichts tun, ist Europa in fünf Jahren weggefegt“
Frankreichs Präsident über das nötige europäische Aufwachen, gemeinsame Schulden sowie sein Verhältnis zu Putin, Trump und Merz.
Lesen Sie mehr zum Thema