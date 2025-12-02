Berichten belgischer Medien zufolge ist die ehemalige EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini wegen Korruptionsverdachts festgenommen worden. Die belgische Polizei durchsuchte laut einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur die Räume des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) in Brüssel und eine Eliteuniversität in Brügge.

Drei Verdächtige wurden festgenommen, wie die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) mit Sitz in Luxemburg mitteilte. Eine von ihnen war, wie der TV-Sender VRT News sowie die Zeitungen L’Echo und Le Soir berichten, Mogherini, die mittlerweile Rektorin der Universität ist. Vor den Durchsuchungen sei die Immunität mehrerer Verdächtiger aufgehoben worden. Die Behörden durchsuchten demnach auch Wohnungen.

Laut Mitteilung hatte der EAD das von Mogherini geleitete Europakolleg, eine private Hochschule in Brügge, nach einem Ausschreibungsverfahren mit der Durchführung eines Ausbildungsprogramms für junge EU-Diplomaten beauftragt.

Wurde einer privaten Hochschule ein illegaler Vorteil verschafft?

Bei den laufenden Ermittlungen gehe es darum, ob die Universität oder ihre Vertreter vorab über die Auswahlkriterien informiert waren oder bereits vor Veröffentlichung der Ausschreibung wussten, dass sie den Zuschlag für das Projekt erhalten würden, teilte die EPPO mit. Damit hätte das Kolleg einen illegalen Vorteil gegenüber Konkurrenten gehabt. Es bestehe der „starke Verdacht“, dass vertrauliche Informationen an einen Bewerber weitergegeben wurden.

Eine Sprecherin der EU-Kommission bestätigte die Durchsuchungen. Es gehe dabei um Vorgänge aus einem vorherigen Mandat. Weitere Fragen, etwa ob unter den Festgenommenen auch Mitarbeiter des EAD seien, beantwortete sie mit Verweis auf laufende Ermittlung nicht. Auch die Europäische Staatsanwaltschaft betonte, dass die Untersuchung nicht abgeschlossen sei und noch geklärt werden müsse, ob Straftaten vorlägen.