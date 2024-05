Nach dem Abzug der deutschen Fregatte Hessen aus dem Roten Meer wird beim EU-Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen mit Engpässen gerechnet. Der zuständige griechische Kommandeur Vasileios Gryparis habe vergangene Woche in Brüssel gewarnt, dass ihm für die kommenden Monate nur drei Fregatten zur Verfügung stünden, berichtete der Spiegel. Damit könne er den Auftrag, Schiffe vor Angriffen der Huthi-Rebellen zu schützen, nicht mehr erfüllen. Es sei nur möglich, täglich höchstens vier Handelsschiffe durch die Meerenge Bab al-Mandab vor Jemens Küste zu eskortieren. Die Hessen wird am Sonntag nach einem rund zweimonatigen Einsatz im Roten Meer in ihrem Heimathafen Wilhelmshaven zurückerwartet.