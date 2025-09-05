Nach zwei Jahre langen Ermittlungen drohte die Europäische Kommission mit der Höchststrafe. Sollte Googles Mutterkonzern Alphabet in diesem Fall nicht einlenken, so kündigte die damalige Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager an, muss der Konzern womöglich zerschlagen werden. Ihre Behörde sah es als erwiesen an, dass Google den Wettbewerb im Markt für Online-Werbung verzerrt hatte. Googles Kerngeschäft also. Und immer noch jenes Geschäft, in dem kein Unternehmen auf der Welt so viel Geld verdient wie der Konzern aus Mountain View, Kalifornien. Mindestens seit 2014 habe Google seine marktbeherrschende Stellung in der EU missbraucht, sagte Vestager. Das war, wohlgemerkt, im Juni 2023.
BußgeldEU-Kommission verhängt politisch brisante Milliardenstrafe gegen Google
- Die EU-Kommission verhängt eine Kartellstrafe von 2,95 Milliarden Euro gegen Google wegen Missbrauchs der Marktmacht im Online-Werbemarkt.
- Google muss binnen 60 Tagen die Selbstbevorzugung eigener Dienste beenden, andernfalls könnte doch noch eine Zerschlagung des Konzerns drohen.
- Die Gesamtsumme der EU-Kartellstrafen gegen Google beläuft sich damit auf über 11 Milliarden Euro seit 2017.
Googles Mutterkonzern soll wegen Wettbewerbsverstößen im Online-Werbemarkt 2,95 Milliarden Euro zahlen. Im Weißen Haus wird man diese Brüsseler Entscheidung genau beäugen.
Von Jan Diesteldorf, Brüssel
