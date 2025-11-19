Es gibt eine militärische Faustregel: Soldaten – heutzutage wohl auch Drohnen – gewinnen Schlachten. Aber Logistiker gewinnen Kriege. Das heißt: Wenn eine Armee nicht in der Lage ist, ihr Militärgerät, ihre Munition, ihre Soldaten sowie alles, was diese an Nachschub zum Kämpfen und Leben brauchen, schnell, in großer Menge, über weite Strecken und für einen längeren Zeitraum an die Front zu bringen, verliert sie.
„Military Mobility Package“EU will Militärtransporte drastisch beschleunigen
Brüssel schlägt einen „militärischen Schengen-Raum“ vor. Das Ziel: Im Kriegsfall soll die Verlegung von Gerät und Soldaten in Europa nicht mehr Wochen dauern, sondern nur noch Tage.
Angesichts der Bedrohung durch Russland legt die EU-Kommission einen detaillierten Plan vor: Bis 2030 soll Europa in der Lage sein, sich allein gegen einen Angriff zu schützen. Aber kann das wirklich funktionieren?
