Es gibt eine militärische Faustregel: Soldaten – heutzutage wohl auch Drohnen – gewinnen Schlachten. Aber Logistiker gewinnen Kriege. Das heißt: Wenn eine Armee nicht in der Lage ist, ihr Militärgerät, ihre Munition, ihre Soldaten sowie alles, was diese an Nachschub zum Kämpfen und Leben brauchen, schnell, in großer Menge, über weite Strecken und für einen längeren Zeitraum an die Front zu bringen, verliert sie.