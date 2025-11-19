Zum Hauptinhalt springen

„Military Mobility Package“EU will Militärtransporte drastisch beschleunigen

Lesezeit: 2 Min.

Regeln wie das Sonntagsfahrverbot für Lkw sollen Waffentransporte nicht mehr behindern: Bundeswehrsoldaten verladen in Grafenwöhr „Marder“-Panzer.
Regeln wie das Sonntagsfahrverbot für Lkw sollen Waffentransporte nicht mehr behindern: Bundeswehrsoldaten verladen in Grafenwöhr „Marder“-Panzer. (Foto: Armin Weigel/dpa)

Brüssel schlägt einen „militärischen Schengen-Raum“ vor. Das Ziel: Im Kriegsfall soll die Verlegung von Gerät und Soldaten in Europa nicht mehr Wochen dauern, sondern nur noch Tage.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Es gibt eine militärische Faustregel: Soldaten – heutzutage wohl auch Drohnen – gewinnen Schlachten. Aber Logistiker gewinnen Kriege. Das heißt: Wenn eine Armee nicht in der Lage ist, ihr Militärgerät, ihre Munition, ihre Soldaten sowie alles, was diese an Nachschub zum Kämpfen und Leben brauchen, schnell, in großer Menge, über weite Strecken und für einen längeren Zeitraum an die Front zu bringen, verliert sie.

