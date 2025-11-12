Die EU-Kommission erweckt immer wieder den Anschein, als wolle sie brisante Beschlüsse so bekannt machen, dass es möglichst niemand mitbekommt. Darauf deutet eine Veröffentlichung während der Ferienzeit hin, bevorzugt im August, wenn die Brüsseler EU-Blase weitgehend entvölkert ist. Verdächtig wirken auch kurzfristig anberaumte Pressekonferenzen kurz vor Feierabend.
AsylEuropas Migrationspakt könnte scheitern – an Deutschland
Lesezeit: 4 Min.
Der deutsche Staat muss im nächsten Jahr Italien und Griechenland wohl keine Flüchtlinge aus Solidarität abnehmen. Das mag die Bundesregierung freuen – für die EU aber hat es große Sprengkraft.
Von Josef Kelnberger, Brüssel
Flucht und Migration:Abschiebezentren? Am liebsten woanders
Umstrittene Rückführungslager außerhalb der EU haben in Innenminister Dobrindt einen neuen Verfechter. Welche „Drittstaatenmodelle“ diskutieren Berlin und Brüssel – und was bedeuten sie für Asylbewerber?
