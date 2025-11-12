Zum Hauptinhalt springen

AsylEuropas Migrationspakt könnte scheitern – an Deutschland

Lesezeit: 4 Min.

In Ländern mit EU-Außengrenzen landen besonders viele Geflüchtete: Migranten in einer provisorischen Unterkunft auf der griechischen Insel Kreta.
In Ländern mit EU-Außengrenzen landen besonders viele Geflüchtete: Migranten in einer provisorischen Unterkunft auf der griechischen Insel Kreta. (Foto: Nicolas Economou/REUTERS)

Der deutsche Staat muss im nächsten Jahr Italien und Griechenland wohl keine Flüchtlinge aus Solidarität abnehmen. Das mag die Bundesregierung freuen  –  für die EU aber hat es große Sprengkraft.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Die EU-Kommission erweckt immer wieder den Anschein, als wolle sie brisante Beschlüsse so bekannt machen, dass es möglichst niemand mitbekommt.  Darauf deutet eine Veröffentlichung während der Ferienzeit hin, bevorzugt im August, wenn die Brüsseler EU-Blase weitgehend entvölkert ist. Verdächtig wirken auch kurzfristig anberaumte Pressekonferenzen kurz vor Feierabend.

