Debatte über AbschiebungenWie die EU die Freiheiten von ausreisepflichtigen Migranten einschränken könnte

Künftig könnte es Ausreisezentren nicht nur in EU-Nachbarn wie Albanien geben, sondern in Afrika:  Aktivisten protestieren im albanischen Shëngjin gegen das von Italien errichtete Abschiebezentrum.
Künftig könnte es Ausreisezentren nicht nur in EU-Nachbarn wie Albanien geben, sondern in Afrika:  Aktivisten protestieren im albanischen Shëngjin gegen das von Italien errichtete Abschiebezentrum.

Die zuständigen Minister debattieren über neue Regeln für Abschiebungen. Dazu gehört die Möglichkeit, abgelehnte Asylbewerber in afrikanische Lager zu bringen. Die Niederlande sehen sich als Vorreiter.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Die Treffen der für Migrationsfragen zuständigen Ministerinnen und Minister in der EU sind in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Schaulaufen der Hardliner geworden. Mitgefühl zu zeigen für Menschen, die nach Europa geflüchtet sind, ist aus der Mode geraten. Es gilt das Motto: Abschieben und Abschrecken.

