Die zuständigen Minister debattieren über neue Regeln für Abschiebungen. Dazu gehört die Möglichkeit, abgelehnte Asylbewerber in afrikanische Lager zu bringen. Die Niederlande sehen sich als Vorreiter.

Die Treffen der für Migrationsfragen zuständigen Ministerinnen und Minister in der EU sind in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Schaulaufen der Hardliner geworden. Mitgefühl zu zeigen für Menschen, die nach Europa geflüchtet sind, ist aus der Mode geraten. Es gilt das Motto: Abschieben und Abschrecken.