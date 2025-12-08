Zum Hauptinhalt springen

MigrationspolitikEU-Innenminister planen strengere Regeln bei Abschiebungen

Migranten mit Reisegepäck auf dem Gelände der Zentralen Ausländerbehörde Brandenburgs in Eisenhüttenstadt.
Migranten mit Reisegepäck auf dem Gelände der Zentralen Ausländerbehörde Brandenburgs in Eisenhüttenstadt. (Foto: Patrick Pleul/dpa)

Migranten ohne Bleiberecht sollen neuen Pflichten nachkommen müssen. Wenn sie nicht mit den Behörden kooperieren, sollen ihnen die Leistungen gekürzt werden.

Die EU-Staaten wollen den Druck auf abgelehnte Asylbewerber erhöhen und Abschiebungen effizienter abwickeln. Dafür sollen Menschen ohne Bleiberecht neue Pflichten erhalten und bei mangelnder Kooperation mit Leistungskürzungen rechnen müssen. Das teilten die Mitgliedsländer nach einer Einigung bei einem Treffen der europäischen Innenminister in Brüssel mit. Auch Rückführungszentren in Drittstaaten sollen demnach per Verordnung möglich sein.

Abgelehnte Asylbewerber sollen etwa verpflichtet werden, aktiv an ihrer Rückführung mitzuwirken. Sollten sie nach Aufforderung nicht unverzüglich Dokumente zu ihrer Identifikation vorlegen, müssen sie mit Strafen rechnen. Zudem sollen sie für die Behörden erreichbar bleiben. Bei Verweigerung der Zusammenarbeit drohen Konsequenzen – etwa die Kürzung von Leistungen oder ein längeres Einreiseverbot. Auch Haftstrafen sollen nach Vorstellung der EU-Staaten in manchen Fällen möglich sein.

Im ersten Halbjahr gingen nach Angaben der EU-Asylagentur bei den deutschen Behörden 70 000 Anträge von Neuankommenden ein. Damit liegt die Bundesrepublik innerhalb der EU auf Platz drei hinter Frankreich (78 000) und Spanien (77 000). Die Zahl der neuen Asylbewerber innerhalb der gesamten Europäischen Union sowie in den Nicht-Mitgliedsländern Norwegen und Schweiz ging im ersten Halbjahr dieses Jahres insgesamt zurück.

