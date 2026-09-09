Zum Hauptinhalt springen

EuropaBrüssel will die Wohnungsnot lindern

Lesezeit: 3 Min.

Kurzzeitvermietungen, etwa an Touristen, können sehr lukrativ sein – und extrem schädlich für die Bewohner von Städten, in denen Wohnungen fehlen.
Kurzzeitvermietungen, etwa an Touristen, können sehr lukrativ sein – und extrem schädlich für die Bewohner von Städten, in denen Wohnungen fehlen.
Foto: Friso Gentsch

In Europas Großstädten sind die Mieten für viele unbezahlbar und Eigentumswohnungen zum kühnen Traum geworden. Jetzt reagiert die EU: Sie unterstützt Kommunen im Kampf gegen Airbnb-Exzesse und Spekulation.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

SZ bei Google bevorzugen

So viele Kompetenzen die EU-Kommission mit den Jahren auch übertragen bekam und an sich gezogen hat – die Wohnungspolitik gehört nicht dazu. Brüssel kann keine Sozialwohnungen in Kreuzberg errichten und auch nicht Mietendeckel in Madrid einführen; zu heterogen ist das Problem der Wohnungsnot als europaweites Phänomen.

Zur SZ-Startseite

Graue Wohnungsnot
:Wohin mit all den Boomern?

Millionen Senioren leben in Wohnungen, in denen der Rollator nicht durch die Tür passt und sie kaum in die Dusche kommen. Mit der alternden Babyboomer-Generation wird sich das Problem weiter verschärfen. Deutschland ist darauf nicht vorbereitet.

SZ PlusVon Leopold Zaak

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite