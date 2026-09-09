In Europas Großstädten sind die Mieten für viele unbezahlbar und Eigentumswohnungen zum kühnen Traum geworden. Jetzt reagiert die EU: Sie unterstützt Kommunen im Kampf gegen Airbnb-Exzesse und Spekulation.

Kurzzeitvermietungen, etwa an Touristen, können sehr lukrativ sein – und extrem schädlich für die Bewohner von Städten, in denen Wohnungen fehlen.

So viele Kompetenzen die EU-Kommission mit den Jahren auch übertragen bekam und an sich gezogen hat – die Wohnungspolitik gehört nicht dazu. Brüssel kann keine Sozialwohnungen in Kreuzberg errichten und auch nicht Mietendeckel in Madrid einführen; zu heterogen ist das Problem der Wohnungsnot als europaweites Phänomen.