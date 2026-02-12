Frankreich und Deutschland Seite an Seite, so schreiten Friedrich Merz und Emmanuel Macron am Donnerstagmorgen über den blauen Teppich im Innenhof von Schloss Alden Biesen in der belgischen Provinz Limburg. Beide schmunzeln, und für einen Moment gehen sie sogar Hand in Hand. Der deutsche Kanzler und der französische Präsident üben sich zum Auftakt des EU-Spitzentreffens in dieser Backsteinkulisse in Eintracht.