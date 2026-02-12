Frankreich und Deutschland Seite an Seite, so schreiten Friedrich Merz und Emmanuel Macron am Donnerstagmorgen über den blauen Teppich im Innenhof von Schloss Alden Biesen in der belgischen Provinz Limburg. Beide schmunzeln, und für einen Moment gehen sie sogar Hand in Hand. Der deutsche Kanzler und der französische Präsident üben sich zum Auftakt des EU-Spitzentreffens in dieser Backsteinkulisse in Eintracht.
EU-GipfelEuropas Chefs auf ewiger Suche nach dem Wachstum
Lesezeit: 4 Min.
Beim Treffen in einem belgischen Schloss loten die EU-Führungsspitzen Wege aus der Wirtschaftskrise aus. Dabei zeigen sie nur wenig Mut zu radikalen Reformen.
Von Jan Diesteldorf, Bilzen-Hoeselt
Emmanuel Macron:„Wenn wir nichts tun, ist Europa in fünf Jahren weggefegt“
Frankreichs Präsident über das nötige europäische Aufwachen, gemeinsame Schulden sowie sein Verhältnis zu Putin, Trump und Merz.
Lesen Sie mehr zum Thema