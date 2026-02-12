Zum Hauptinhalt springen

EU-GipfelEuropas Chefs auf ewiger Suche nach dem Wachstum

Lesezeit: 4 Min.

Europas Staatenlenker versammeln sich in trister Großwetterlage zum Familienfoto am belgischen Schloss Alden Biesen.
Europas Staatenlenker versammeln sich in trister Großwetterlage zum Familienfoto am belgischen Schloss Alden Biesen. (Foto: NICOLAS TUCAT/AFP)

Beim Treffen in einem belgischen Schloss loten die EU-Führungsspitzen Wege aus der Wirtschaftskrise aus. Dabei zeigen sie nur wenig Mut zu radikalen Reformen.

Von Jan Diesteldorf, Bilzen-Hoeselt

Frankreich und Deutschland Seite an Seite, so schreiten Friedrich Merz und Emmanuel Macron am Donnerstagmorgen über den blauen Teppich im Innenhof von Schloss Alden Biesen in der belgischen Provinz Limburg. Beide schmunzeln, und für einen Moment gehen sie sogar Hand in Hand. Der deutsche Kanzler und der französische Präsident üben sich zum Auftakt des EU-Spitzentreffens in dieser Backsteinkulisse in Eintracht.

Zur SZ-Startseite

Emmanuel Macron
:„Wenn wir nichts tun, ist Europa in fünf Jahren weggefegt“

Frankreichs Präsident über das nötige europäische Aufwachen, gemeinsame Schulden sowie sein Verhältnis zu Putin, Trump und Merz.

SZ PlusInterview von Oliver Meiler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite