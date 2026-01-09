Es soll die letzte Reise in dieser Angelegenheit werden, nach mehr als einem Vierteljahrhundert. In der kommenden Woche wird eine EU-Delegation in Asunción landen, der Hauptstadt Paraguays, und ein Abkommen unterschreiben, das zwischenzeitlich vor dem Aus stand und das Europas Bauern bis zuletzt heftig bekämpft haben. Angeführt von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden die EU-Vertreter mit dem Mercosur-Abkommen nicht nur eine der größten Freihandelszonen der Welt beschließen. Die Unterschrift soll vor allem ein geopolitisches Statement sein: Europa, Hüter der Reste einer ehemals regelbasierten Weltordnung, schmiedet neue Partnerschaften, während alte Allianzen zerbrechen.