Auch ein Bundeskanzler kann mal etwas falsch verstehen, zumal an einem so langen Tag. Handelt es sich um Friedrich Merz, der dieses Amt bekleidet, kommt noch die so häufig zu beobachtende Unberechenbarkeit seiner Äußerungen hinzu. Es war Ende Oktober, EU-Gipfel in Brüssel, wie üblich am Donnerstag, als Merz kurz vor Mitternacht eine Nachricht kundtat, mit der niemand so hatte rechnen können. „Es gibt aus den Mitgliedstaaten jetzt keine Vorbehalte mehr. Es ist erledigt. Es ist durch“, sagte Merz. „Der Weg ist frei für Mercosur.“ Die Überraschung war perfekt, denn der umstrittene Handelsvertrag der EU mit Südamerika hatte gar nicht auf der Agenda gestanden.