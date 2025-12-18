Zum Hauptinhalt springen

FreihandelEU-Handelspakt mit Südamerika wird vertagt – um ihn zu retten

Europäische Bauern blockieren am Donnerstag in Brüssel die Straßen, sie protestieren gegen die Handelspolitik der EU mit Südamerika.
Europäische Bauern blockieren am Donnerstag in Brüssel die Straßen, sie protestieren gegen die Handelspolitik der EU mit Südamerika. (Foto: Marius Burgelman/AP)

Es hängt an Italien: Ohne Zustimmung aus Rom scheitert der größte Handelsvertrag in der EU-Geschichte. Auf Wunsch von Regierungschefin Meloni verschiebt die Kommission die Unterzeichnung mit den Mercosur-Ländern. Wird das noch was?

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Auch ein Bundeskanzler kann mal etwas falsch verstehen, zumal an einem so langen Tag. Handelt es sich um Friedrich Merz, der dieses Amt bekleidet, kommt noch die Unberechenbarkeit seiner Äußerungen hinzu. Es war Ende Oktober, EU-Gipfel in Brüssel, als Merz kurz vor Mitternacht eine Nachricht kundtat, mit der niemand so hatte rechnen können. „Es gibt aus den Mitgliedstaaten jetzt keine Vorbehalte mehr. Es ist erledigt. Es ist durch“, sagte Merz. „Der Weg ist frei für Mercosur.“ Die Überraschung war perfekt, denn der umstrittene Handelsvertrag der EU mit Südamerika hatte gar nicht auf der Agenda gestanden.

