Bundeskanzler Friedrich Merz war im Los-jetzt-Modus, er ließ keine Zweifel mehr aufkommen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs seien sich grundsätzlich einig, sagte er vor wenigen Wochen nach seinem ersten EU-Gipfel, „dass das Mercosur-Abkommen jetzt so schnell wie möglich verabschiedet werden muss“. Es habe von keinem der europäischen Partner mehr grundsätzliche Einwände gegeben, jetzt gehe es nur noch um Details. Das stand zwar im Widerspruch zu Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der das Abkommen im Sinne der französischen Landwirte und damit notgedrungen ablehnt. Eine robuste Blockade-Allianz hatte Macron aber nicht mehr formieren können. Und der Druck aus Berlin hatte gewirkt.
Mercosur-AbkommenEU will Handelspartnerschaft mit Staaten Südamerikas besiegeln
Lesezeit: 3 Min.
- Die EU-Kommission hat an diesem Mittwoch den fertigen Text des Handelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Ländern vorgelegt, das die größte Freihandelszone der Welt schaffen soll.
- Mit dem Abkommen könnten EU-Exporte in die Mercosur-Länder mittelfristig um fast 40 Prozent steigen, während auf EU-Seite für sensible Agrarprodukte strenge Quoten gelten sollen.
- Mehrere EU-Mitgliedstaaten wie Frankreich und Polen haben Vorbehalte geäußert, da europäische Bauern neue Konkurrenz durch billigere südamerikanische Agrarprodukte befürchten.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Das umstrittene Zollabkommen mit den Ländern des Mercosur-Verbunds soll den Europäern neue Märkte erschließen. Gelingt der EU ein strategischer Befreiungsschlag im globalen Handelskonflikt?
Von Jan Diesteldorf, Brüssel
Europa:Warum das Mercosur-Abkommen so wichtig wie umstritten ist
Nach mehr als 25 Jahren will die EU das Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten abschließen. Antworten auf die wichtigsten Fragen zu dem Deal.
