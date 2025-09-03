Es müssen Alternativen her, und das möglichst schnell: Immerhin in diesem Punkt sind sich die Staaten der Europäischen Union einig, wenn es um den internationalen Handel geht. Unter dem Eindruck der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump setzt die EU weiter auf Freihandel und sucht nach neuen Allianzen in der Welt. Das Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten ist erstens das größte seiner Art, das die EU je zu Ende verhandelt hat. Und zweitens steht es symbolisch für die Strategie, sich zwischen Trumps Amerika und dem autoritären China als verlässlicher Partner anzubieten.
EuropaWarum das Mercosur-Abkommen so wichtig wie umstritten ist
- Die EU will nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen das Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten abschließen und damit die größte Freihandelszone der Welt schaffen.
- Deutschland und die EU-Kommission drängen auf den Abschluss, um neue Absatzmärkte zu erschließen und weniger abhängig von China und den USA zu werden.
- Frankreich führt eine Koalition von EU-Staaten an, die das Abkommen ablehnen, weil Landwirte billige Fleischimporte aus Südamerika fürchten.
Nach mehr als 25 Jahren will die EU das Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten abschließen. Antworten auf die wichtigsten Fragen zu dem Deal.
Von Jan Diesteldorf, Brüssel
