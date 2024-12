Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Um Viertel vor zwölf am Donnerstag war es offiziell. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, lüftete eines der am besten gehüteten Brüsseler Geheimnisse der vergangenen Wochen: Fliegt sie, oder nicht? Sie flog, nach São Paulo und dann weiter nach Montevideo, zu letzten Gesprächen über das Handelsabkommen mit Staaten Lateinamerikas. Wenn alles so läuft wie geplant, wird sie es am Freitag beim Gipfel der Mercosur-Staaten in der uruguayischen Hauptstadt unterzeichnen. „Touchdown in Latin America“, schrieb sie auf der Plattform X. Die Ziellinie sei in Sicht, und es gehe um „die größte Handels- und Investitionspartnerschaft, die die Welt je gesehen hat“.