Die Lebensbedingungen der Migranten in den Aufnahmelagern auf den griechischen Inseln sind oft katastrophal - für Minderjährige gilt das umso mehr. Eine Konferenz soll nun die Not der Flüchtlinge lindern.

Die Lebensbedingungen der Migranten in den Aufnahmelagern auf den griechischen Inseln sind oft katastrophal - für Minderjährige gilt das umso mehr. Wie mehrere Quellen bestätigten, plant die griechische Regierung darum eine "Europäische Konferenz für Kinder und Migration"; die Europäische Kommission, das Kinder- und das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef und UNHCR) unterstützen sie dabei. Ziel der Konferenz ist es demnach in erster Linie, weitere Staaten zu finden, die sich bereit erklären, im Rahmen einer europäischen Lösung Minderjährige von den griechischen Inseln aufzunehmen.

Ursprünglich sollte die Konferenz Ende April oder Anfang Mai in Athen stattfinden; das Format sollte jener Zusammenkunft ähneln, bei der sich einige EU-Mitgliedstaaten im vergangenen Herbst auf Malta darauf einigten, aus Seenot Gerettete aufzunehmen. Erste Gespräche für eine Konferenz in Athen hatte es bereits im vergangenen Jahr gegeben, damals noch mit dem Ziel, "den Scheinwerfer wieder auf dieses Thema zu richten", wie ein EU-Beamter sagt. Aber in der Zwischenzeit hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan das Licht schon angeknipst, indem er auf der türkischen Seite die Grenze zur EU für Tausende Migranten geöffnet hat.

In der Folge haben in den vergangenen Tagen mehrere Mitgliedstaaten angekündigt, minderjährige Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. Auch die deutsche Bundesregierung hatte sich nach langem Ringen in der Koalition in der Nacht zum Montag bereit erklärt, in einer europäischen "Koalition der Willigen" Kinder aus griechischen Lagern nach Deutschland zu holen.

Darum drängt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) jetzt zur Eile: "Mit Blick auf den Beschluss des Koalitionsausschusses vom vergangenen Sonntag haben wir zwischenzeitlich mit der Kommission Kontakt aufgenommen und darum gebeten, die Konferenz zu einem früheren Zeitpunkt zu organisieren", sagt ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Demnach soll die Konferenz an diesem Freitag auch am Rande des Innenministertreffens in Brüssel Thema sein; Innenkommissarin Ylva Johansson wird bereits am Donnerstag nach Griechenland reisen, um Lösungen für den Schutz von Minderjährigen zu finden.

Unabhängig vom Termin begrüßt der Europaabgeordnete Jan-Christoph Oetjen (FDP) die Idee, solch eine Konferenz zu veranstalten: "Ich würde mir wünschen, dass sich möglichst viele Mitgliedsländer der Europäischen Union an einer Hilfsaktion für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge beteiligen", sagt er. Bei aller Klarheit gegenüber der türkischen Regierung bleibe die Europäische Union eine Wertegemeinschaft. Die Humanität gehöre zu den Grundwerten der EU, "auf die die besonders Hilfsbedürftigen zählen können".

Neben der Unterstützung für Griechenland steht für die EU-Kommission derzeit die Frage nach der Zukunft des EU-Türkei-Abkommens im Mittelpunkt. Nach einem Treffen Erdoğans mit EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte die Türkei die EU zu "Ernsthaftigkeit" auf: "Die Ära, die Türkei hinzuhalten, ist vorbei", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Dienstag der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Bei dem Treffen am Montagabend hatten Spitzenvertreter der EU und Erdoğan vereinbart, das Abkommen von 2016 zu überprüfen. Damals hatte die Türkei zugesagt, gegen illegale Migration Richtung EU vorzugehen; im Gegenzug erhielt Ankara finanzielle Unterstützung. Weil die EU von den versprochenen sechs Milliarden Euro bislang erst 4,7 Milliarden Euro vertraglich vergeben und etwa 3,2 Milliarden ausbezahlt hat, hatte Erdoğan der EU in der Vergangenheit wiederholt Wortbruch vorgeworfen. Die EU wiederum wertet Erdoğans Ankündigung, die Grenzen Richtung Griechenland für Migranten zu öffnen, ihrerseits als Bruch des Abkommens.

Als Ergebnis des Treffens von Montag sollen in den kommenden Tagen der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und der türkische Außenminister Çavuşoğlu gemeinsam mit einem Team von Fachleuten klären, welche Teile des Abkommens bislang nicht umgesetzt wurden und warum. EU-Ratschef Charles Michel sagte, es sei jedenfalls gut, dass es wieder einen Dialog gebe.