Nach einer langen, einer sehr langen Karriere steht Mario Draghi , 77 Jahre alt, wieder einmal als Wirtschaftswissenschaftler vor der Öffentlichkeit. Er war Professor und Investmentbanker, er war Staatsmann und Präsident der Europäischen Zentralbank, er schrieb Geschichte als Retter des Euro. Jetzt hat er sich aufgemacht, ganz Europa zu retten, oder, ein wenig bescheidener gesagt, so wie es seine Art wäre: etwas beizutragen zur Rettung der EU vor dem wirtschaftlichen Niedergang. Der stünde nämlich bevor, warnt Draghi am Montag im Presseraum der EU-Kommission , wenn die EU jetzt nicht schnell, nicht entschieden und vor allem nicht gemeinsam handelt.

Etwa 400 Seiten lang ist der Bericht geworden, den er mit seinem Team im Auftrag der EU-Kommission verfasst hat. Der Titel: „Die Zukunft der Europäischen Wettbewerbsfähigkeit“. Es hat etwa ein Jahr gedauert, bis dieses Plädoyer für mehr private und öffentliche Investitionen, eine Lockerung der Wettbewerbsregeln und mehr gemeinsame Aufrüstung fertig war. Die EU müsse Innovationen fördern, die Energiepreise senken und gleichzeitig den grünen Wandel vollenden, heißt es darin, und das alles: bitte mit weniger kleinteiliger Regulierung.

Die EU müsse um ihre „Selbsterhaltung“ fürchten, konstatiert Draghi

„Wenn ich die Essenz dieses Berichts in zwei Worte fassen sollte, dann wären das: Dringlichkeit und Klarheit“, sagt Draghi und mahnt: „Zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg müssen wir ernsthaft um unsere Selbsterhaltung fürchten. Der Bedarf, gemeinsam zu handeln, war noch nie so groß wie heute.“ Man sei an einem Punkt angelangt, an dem „wir, ohne gegenzusteuern, entweder unser Wohlergehen, unsere Umwelt oder unsere Freiheit“ aufs Spiel setzen, sagt er.

Das Timing passt genau: In dieser Woche wird Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen voraussichtlich ihr neues Kollegium vorstellen, die 26 neuen Kommissarinnen und Kommissare, und diesen Aufgabenportfolios und Arbeitsaufträge zuteilen. Der Draghi-Bericht markiert also den Auftakt zu ihrer zweiten Regentschaft, mit dem Oberbegriff der Wettbewerbsfähigkeit als eines der Kernthemen. Europa, so hat es sich von der Leyen vorgenommen, soll wieder aufholen im Vergleich zu den USA und China, wieder wachsen und neuen Wohlstand schaffen und gleichzeitig die Klimawende bewältigen. Dafür braucht es aus ihrer Sicht ein industriepolitisches Reformprogramm, das zündet. Es gebe einen breiten Konsens, „dass dies ganz oben auf unserer Agenda und im Mittelpunkt unseres Handelns stehen muss“, sagt die Kommissionschefin.

Dabei verspricht sie, mit Draghis Vorschlägen zu arbeiten. Um im globalen Kräftespiel mitzuhalten, benötige Europa zusätzliche Investitionen in Höhe von 750 bis 800 Milliarden Euro pro Jahr, hat der Ex-Zentralbanker ausrechnen lassen. Und die könnten selbstredend nicht allein von privaten Akteuren stammen. Die EU-Länder sollten deshalb gemeinsame Prioritäten definieren, die sie dann auch zusammen finanzieren. Das Verhältnis von Investitionen zur Wirtschaftsleistung müsse um fünf Prozentpunkte steigen, „auf ein Niveau, das zuletzt in den 60er- und 70er-Jahren erreicht wurde“, heißt es in dem Report. Zum Vergleich führt Draghi den Marshall-Plan für Europas Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg an, der nur einem bis zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in den Empfängerländern entsprochen habe.

Zwar werde ein Teil dieser enormen Summen durch bestehende EU-Programme und private Investitionen gedeckt. Aber Draghi zufolge wird es ohne neue, gemeinsame EU-Schulden eher nicht gehen: Er spricht sich für „gemeinsame Schuldtitel zur Finanzierung gemeinsamer Investitionsprojekte“ aus, vulgo: neue Eurobonds, wie es sie mit dem Corona-Wiederaufbaufonds erstmals – und nach Auffassung von Ländern wie Deutschland nur einmalig – gegeben hat. Als Beispiele nennt Draghi Verteidigungsausgaben und den Ausbau grenzüberschreitender Energienetze. Letztere braucht es etwa für eine gesamteuropäische Energiewende, mit der auch die Strompreise in der EU sinken könnten. Private Investitionen allein würden einen solchen Netzausbau nicht ermöglichen.

Tatsächlich sind die im Vergleich zu den USA und China deutlich höheren Energiekosten eines der großen Probleme von Unternehmen in Europa und mithin eine der großen Wachstumsbremsen. Die Hälfte der in der EU ansässigen Firmen benennt das als eines der wichtigsten Investitionshindernisse; die Preise sind zwei- bis dreimal so hoch wie in den USA und die Gaspreise sogar bis zu fünfmal so hoch.

Wird zu wenig investiert, führt das langfristig zu weniger Produktivität. Mit dieser zentralen Messgröße bestimmen Ökonomen, wie gut eine Wirtschaft in der Lage ist, den Einsatz von Arbeitskräften und Maschinen in Produkte wie Autos, Lebensmittel oder Software umzuwandeln, ohne dabei die Zahl der Arbeitskräfte oder Maschinen zu erhöhen.

Interessanterweise spricht Draghi am Montag kaum über den eher vagen Begriff der Wettbewerbsfähigkeit, sondern eben fast ausschließlich von Produktivität. Ohne produktiver zu werden, mit den bestehenden Mitteln also mehr Wertschöpfung zu erreichen, werde es Europa nicht schaffen, erklärt er. „Wir müssen jetzt mehr denn je auf Produktivität setzen. Aber die Produktivität ist schwach, sehr schwach“, sagt Draghi. Würde die EU ihr aktuelles Produktivitätswachstum beibehalten, reichte das lediglich, um das Wohlstandsniveau bis 2050 stabil zu halten.

Schon im Diagnose-Teil seines Reports heißt es, Europa hinke den USA vor allem deshalb hinterher, weil es viel weniger produktiv sei. Mehr als zwei Drittel des Unterschieds im Pro-Kopf-Einkommen ließen sich darauf zurückführen. Das real verfügbare Pro-Kopf-Einkommen ist in den USA seit 2000 fast doppelt so stark gestiegen wie in der EU. Außerdem kann Europa für eine wachsende Wirtschaft nicht mehr auf eine wachsende Bevölkerung zählen. Im Gegenteil: „Wir werden eine Gesellschaft sein, die schrumpft“, sagt Draghi. 2024 sei das Jahr, in dem sich der Trend umkehre, und schon 2040 würden jährlich zwei Millionen Arbeitnehmer vom Arbeitsmarkt in der EU verschwinden.

Zu gemeinsamen Schulden sagt von der Leyen lieber erst einmal nichts

Je mehr die EU-Länder jetzt zu einschlägigen und schnellen Reformen bereit seien, desto leichter werde es noch, befindet Draghi. So mangele es zwar nicht an gemeinsamen Zielen, die EU versäume es aber, Prioritäten zu setzen. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen seien überreguliert, was die Innovation hemme. Der Binnenmarkt bleibe fragmentiert, was wachstumsstarke Unternehmen ins Ausland treibe und die Kapitalmärkte schwäche. Letztere, empfiehlt Draghi, müssten schnellstmöglich besser integriert werden, was sich die Mitgliedstaaten schon lange vorgenommen haben, ohne dabei bislang wesentliche Fortschritte zu erzielen. Auch im Bereich der Verteidigung baut Draghi auf bekannten Argumenten auf: Es gelte, angesichts des fragmentierten Sektors die nationale Rüstungsbeschaffung besser zu koordinieren und gemeinsame Verteidigungsprojekte zu planen.

Neben dem früheren italienischen Regierungschef steht am Montag eine dankbare Ursula von der Leyen, die ihre Worte mit Bedacht wählt. Danach gefragt, ob neue gemeinschaftliche Schulden der richtige Weg seien, lässt sie sich kein Bekenntnis entlocken. Mit Blick auf den neuen EU-Haushalt, über den sich die EU-Staaten vom kommenden Jahr an sicherlich streiten werden, verweist sie nur allgemein auf zwei Finanzierungsquellen. Das sind erstens Eigenmittel der Kommission, die sich etwa aus Zöllen und einem Anteil an der nationalen Mehrwertsteuer speisen, und zweitens Beiträge der Mitgliedstaaten.

Beide Ansätze seien möglich, sagt sie, „und neue Eigenmittel können als starker Anreiz für eine gemeinsame europäische Finanzierung dienen“. Man müsse beides in Betracht ziehen, „aber letztlich wird es den politischen Willen der Mitgliedstaaten erfordern, um voranzukommen“. Und bis die sich einig sind, vergeht üblicherweise viel Zeit.