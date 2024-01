Nahost-Konflikt:EU bereitet Marineeinsatz im Roten Meer vor

Die Bundesregierung will sich offenbar mit der Fregatte "Hessen" an einer geplanten EU-Mission im Roten Meer beteiligen, um dort Frachtschiffe zu schützen.

Eine neue europäische Mission soll zivile Frachter vor Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz schützen. Berlin will, dass sich Deutschland mit einer Fregatte beteiligt. Dafür müsste der Bundestag zustimmen.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

In Brüssel nehmen die Pläne für eine EU-Marinemission im Nahen Osten Gestalt an. Nach Angaben aus informierten Kreisen sollen Militärschiffe aus verschiedenen europäischen Staaten in die Region verlegt werden, um Frachter, die die Passage durch den Suezkanal, das Rote Meer und den Golf von Aden nehmen, vor Angriffen durch die jemenitische Huthi-Miliz zu schützen.