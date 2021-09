Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat die Abschiebung fünf afghanischer Geflüchteter von Litauen nach Belarus mit einer einstweiligen Verfügung verhindert. Das teilte das Straßburger Gericht am Mittwochabend mit. Die fünf waren bei dem Versuch, Asyl zu beantragen, an der litauisch-belarussischen Grenze gestrandet. Weder sei eine Einreise nach Litauen möglich, noch könnten sie nach Belarus zurück; Belarus ist kein Unterzeichnerstaat der Europäischen Menschenrechtskonvention. Derzeit hielten sich die Personen anscheinend in Litauen versteckt. Sie machten geltend, sie seien westlich gebildet und so besonders von den Taliban gefährdet. Das Gericht wies Litauen an, die Afghanen für die Zeit einer Klärung bis 29. September nicht abzuschieben. Ähnliche Anordnungen hatte das Gericht Ende August für 73 irakische und afghanische Flüchtlingen getroffen, die an der Grenze von Belarus nach Lettland und Polen hängen blieben. Angesichts der verstärkten illegalen Einwanderung über Belarus in die EU fordert Lettlands Staatspräsident Egils Levits mehr Engagement Europas beim Grenzschutz. "Es ist wichtig, dass wir das klare Signal aussenden: Wir lassen uns nicht erpressen", sagte Levits der Neuen Osnabrücker Zeitung.