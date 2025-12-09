Das europäische Lieferkettengesetz in seiner ursprünglichen Form ist Geschichte. Übrig bleibt künftig eine weit abgeschwächte Form des Regelwerks, die nur noch einer überschaubaren Zahl von Großunternehmen neue Sorgfaltspflichten für den Umgang mit ihren Lieferanten auferlegt. Darauf haben sich die EU-Gesetzgeber in der Nacht zu Dienstag verständigt.