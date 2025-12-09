Das europäische Lieferkettengesetz in seiner ursprünglichen Form ist Geschichte. Übrig bleibt künftig eine weit abgeschwächte Form des Regelwerks, die nur noch einer überschaubaren Zahl von Großunternehmen neue Sorgfaltspflichten für den Umgang mit ihren Lieferanten auferlegt. Darauf haben sich die EU-Gesetzgeber in der Nacht zu Dienstag verständigt.
DeregulierungEU schafft Lieferkettengesetz weitgehend wieder ab
Lesezeit: 3 Min.
Die Europäer besiegeln das erste Kapitel des Bürokratieabbaus: Tausende Unternehmen werden von Sorgfaltspflichten befreit. Dafür paktierten die Konservativen auch mit Rechtsextremen.
Von Jan Diesteldorf, Brüssel
Lesen Sie mehr zum Thema