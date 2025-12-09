Zum Hauptinhalt springen

DeregulierungEU schafft Lieferkettengesetz weitgehend wieder ab

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einst stolz den Green Deal verkündet. Nun wird die EU-Umwelt- und Klimapolitik  deutlich abgeschwächt.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einst stolz den Green Deal verkündet. Nun wird die EU-Umwelt- und Klimapolitik  deutlich abgeschwächt. (Foto: Harry Nakos/AP)

Die Europäer besiegeln das erste Kapitel des Bürokratieabbaus: Tausende Unternehmen werden von Sorgfaltspflichten befreit. Dafür paktierten die Konservativen auch mit Rechtsextremen.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Das europäische Lieferkettengesetz in seiner ursprünglichen Form ist Geschichte. Übrig bleibt künftig eine weit abgeschwächte Form des Regelwerks, die nur noch einer überschaubaren Zahl von Großunternehmen neue Sorgfaltspflichten für den Umgang mit ihren Lieferanten auferlegt. Darauf haben sich die EU-Gesetzgeber in der Nacht zu Dienstag verständigt.

