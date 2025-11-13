Manfred Weber (CSU) hat gewonnen, und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kann froh sein. Wie hoch der Preis für diesen Sieg ist, wird man aber erst später abschätzen können. Zum ersten Mal seit der Europawahl hat die konservative Parteienfamilie in Brüssel am Donnerstag bei einem Gesetzgebungsverfahren eine Mehrheit mit rechten bis rechtsextremen Kräften gebildet. Gemeinsam mit Abgeordneten etwa der rechtspopulistischen PiS aus Polen, der ungarischen Regierungspartei Fidesz oder des französischen Rassemblement National stimmte die Europäische Volkspartei dafür, das EU-Lieferkettengesetz abzuschwächen.
Europäische UnionStreit um Nachhaltigkeit und Klima zerreißt Europas Demokraten
Lesezeit: 4 Min.
Zum ersten Mal bilden die Konservativen im EU-Parlament in der Gesetzgebung eine rechte bis rechtsextreme Mehrheit. Haben sie für den Bürokratie-Abbau den Zusammenhalt der Mitte-Koalition geopfert?
Von Jan Diesteldorf und Josef Kelnberger, Brüssel
Asyl:Europas Migrationspakt könnte scheitern – an Deutschland
Der deutsche Staat muss im nächsten Jahr Italien und Griechenland wohl keine Flüchtlinge aus Solidarität abnehmen. Das mag die Bundesregierung freuen – für die EU aber hat es große Sprengkraft.
Lesen Sie mehr zum Thema