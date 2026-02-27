Ursula von der Leyen brauchte keine fünf Minuten für ihren doch historischen Auftritt: Mit entschlossener Miene erklärte die Kommissionspräsidentin am Freitagmittag bei ihrem Kurzauftritt im Kommissionsgebäude, sie setze das Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay in Kraft. Am Donnerstagabend hatten die Regierungen von Uruguay und Argentinien das Abkommen ratifiziert und damit den Weg für von der Leyen freigemacht.