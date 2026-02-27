Zum Hauptinhalt springen

FreihandelVon der Leyen setzt Mercosur-Abkommen in Kraft

Lesezeit: 2 Min.

Ursula von der Leyen hat in den vergangenen Jahren alles darangesetzt, die Mercosur-Verhandlungen zu einem Abschluss zu bringen.
Ursula von der Leyen hat in den vergangenen Jahren alles darangesetzt, die Mercosur-Verhandlungen zu einem Abschluss zu bringen. (Foto: SIMON WOHLFAHRT/AFP)

Die Kommissionspräsidentin lässt das Handelsabkommen mit vier lateinamerikanischen Staaten vorläufig anwenden, obwohl das Europaparlament bislang nicht zugestimmt hat. Dafür wird sie viel Kritik einstecken müssen.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Ursula von der Leyen brauchte keine fünf Minuten für ihren doch historischen Auftritt: Mit entschlossener Miene erklärte die Kommissionspräsidentin am Freitagmittag bei ihrem Kurzauftritt im Kommissionsgebäude, sie setze das Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay in Kraft. Am Donnerstagabend hatten die Regierungen von Uruguay und Argentinien das Abkommen ratifiziert und damit den Weg für von der Leyen freigemacht.

Zur SZ-Startseite

Europäische Union
:Wie stark soll Europa sich abschotten?

Mit einem eigenen Gesetz will die EU die heimische Industrie stärken und Wettbewerbsfähigkeit fördern. Doch darüber ist ein Richtungsstreit entbrannt.

SZ PlusVon Jan Diesteldorf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite