Ursula von der Leyen brauchte keine fünf Minuten für ihren doch historischen Auftritt: Mit entschlossener Miene erklärte die Kommissionspräsidentin am Freitagmittag bei ihrem Kurzauftritt im Kommissionsgebäude, sie setze das Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay in Kraft. Am Donnerstagabend hatten die Regierungen von Uruguay und Argentinien das Abkommen ratifiziert und damit den Weg für von der Leyen freigemacht.
FreihandelVon der Leyen setzt Mercosur-Abkommen in Kraft
Lesezeit: 2 Min.
Die Kommissionspräsidentin lässt das Handelsabkommen mit vier lateinamerikanischen Staaten vorläufig anwenden, obwohl das Europaparlament bislang nicht zugestimmt hat. Dafür wird sie viel Kritik einstecken müssen.
Von Josef Kelnberger, Brüssel
Europäische Union:Wie stark soll Europa sich abschotten?
Mit einem eigenen Gesetz will die EU die heimische Industrie stärken und Wettbewerbsfähigkeit fördern. Doch darüber ist ein Richtungsstreit entbrannt.
Lesen Sie mehr zum Thema