Der EU-Beitrittskandidat Serbien muss wegen der Verherrlichung des gestorbenen Kriegsverbrechers Ratko Mladić mit Konsequenzen rechnen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa warfen Regierungsvertretern nach der Beerdigung von Mladić vor, sich einem dunklen Kapitel der jüngeren europäischen Geschichte nicht zu stellen. Die Zeichen offizieller Unterstützung und die Anwesenheit ranghoher serbischer Amtsträger bei der Beerdigung seien zutiefst bedauerlich und stünden im Widerspruch zu den Werten, auf denen Serbiens Weg in die Europäische Union beruhe. „Die Bilder von der gestrigen Beerdigung von Ratko Mladić in Belgrad waren schockierend“, schrieben von der Leyen und Costa auf der Online-Plattform X. „Ratko Mladić war ein verurteilter Kriegsverbrecher. Er war für Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich.“ Man sei in Gedanken bei allen Opfern der Verbrechen, die in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens begangen worden seien.

Nach Angaben eines Sprechers der EU-Kommission werden derzeit mögliche nächste Schritte geprüft. Diplomaten zufolge könnten Serbien etwa vorerst Fortschritte im EU-Beitrittsverfahren verwehrt werden. Denkbar seien zudem finanzielle Konsequenzen wie das Einfrieren von derzeit geleisteten Unterstützungszahlungen. Serbien ist seit 2012 EU-Beitrittskandidatenland. Seit 2014 laufen offiziell Verhandlungen, sie stocken jedoch seit Jahren, weil der nationalistischen Regierung in Belgrad immer wieder Verstöße gegen Grundwerte der EU vorgeworfen werden. Zudem pflegt sie enge engere Beziehungen zu Russland und China, was in Brüssel und Berlin Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Beitrittsbemühungen aufgeworfen hat.

Mladić, Spitzname „Schlächter von Bosnien“, war Ende August 84-jährig im Gefängnis im niederländischen Den Haag gestorben und wurde am Montag in der serbischen Hauptstadt Belgrad mit allen staatlichen und militärischen Ehren beigesetzt. Tausende Serben, darunter bewaffnete Soldaten in Tarnuniform und Priester der serbisch-orthodoxen Kirche, nahmen teil. Es war eine der größten öffentlichen Trauerfeiern in Serbien seit dem Fall des Kommunismus 1990 und dem folgenden Zerfall Jugoslawiens.