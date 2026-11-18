Bevor sie zur eigentlichen Botschaft kommt, spricht EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen über Frieden. Über ein Ende des Krieges in der Ukraine, das Europa erreichen wolle und das sich niemand so sehr wünsche wie die Menschen in der Ukraine. Frieden, das kann aus Sicht der Europäer nur heißen: ein souveränes Land mit Kiew als Hauptstadt, von dem der Aggressor Wladimir Putin ablässt. Mit diesem Ziel vor Augen finanziert die EU die ukrainische Gegenwehr, das Staatswesen, die Infrastruktur. Und das wird nun, so bringt es von der Leyen an diesem Mittwoch der Öffentlichkeit bei, abermals teurer.