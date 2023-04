Eva Kaili kommt in Hausarrest

Im EU-Korruptionsskandal darf die ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili, das Gefängnis unter Auflagen verlassen. Die Griechin dürfe nach rund vier Monaten im Gefängnis ihre weitere Untersuchungshaft mit elektronischer Überwachung in Hausarrest verbringen, berichteten mehrere Medien unter Berufung auf Kailis Anwalt und die Staatsanwaltschaft. Sie war die letzte Verdächtige, die ihre Untersuchungshaft im Gefängnis verbrachte. In dem Bestechungsskandal geht es um mutmaßliche Einflussnahme auf Entscheidungen des EU-Parlaments durch die Regierungen von Katar und Marokko. Den Beschuldigten wird Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.