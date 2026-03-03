Ministerinnen und Minister der Europäischen Union sollten sich eigentlich in dieser Woche auf Zypern treffen. Die dortige Regierung führt in der Rolle der rotierenden Ratspräsidentschaft gerade die Geschäfte der EU. Auf der Agenda standen beispielsweise Debatten über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU oder die Bedeutung der Kultur für eine funktionierende Demokratie – keine Themen also, die die Welt bewegt hätten. Nun aber wurden die Tagungen abgesagt, und das hat dann doch mit dem Zustand der Welt zu tun: Drohnenalarm!