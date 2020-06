Auch wenn der Saal in Brüssel gut besetzt erscheint - die meisten Teilnehmer sind per Video zugeschaltet. Josep Borrell (2.v.l), EU-Außenbeauftrager, hat als Gast auch US-Außenminister Mike Pompeo eingeladen.

Es sind Sätze, die jahrelang niemand registriert hätte. "Die USA ist unser engster außen- und sicherheitspolitischer Partner außerhalb der EU", schreibt die Bundesregierung im Programmentwurf für die im Juli beginnende Ratspräsidentschaft. Ähnlich formuliert es der Außenbeauftragte Josep Borrell: "Das transatlantische Verhältnis bleibt für uns lebenswichtig und die gemeinsamen Werte bilden ihr Fundament". Doch Borrells Text, der kurz vor der Videokonferenz der EU-Außenminister mit ihrem US-Kollegen Mike Pompeo veröffentlicht wurde, verschweigt nicht, wie schlecht es dreieinhalb Jahre nach dem Auszug Barack Obamas aus dem Weißen Haus um das gegenseitige Vertrauen steht: "Die Trump-Regierung hat einseitige Entscheidungen getroffen, mit denen wir nicht immer einverstanden sind."

Auch in normaleren Zeiten wären 90 Minuten knapp, um über China, den Friedensprozess im Nahost, die vertrackte Lage im Bürgerkriegsland Libyen sowie in der Ukraine zu beraten. Doch momentan vertreten Amerikaner und Europäer viel öfter entgegengesetzte Positionen, als dass sie "an einem Strang ziehen", wie es Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) fordert. Trumps Nahost-Friedensplan hält die EU für ungeeignet, weil sie die Zwei-Staaten-Lösung untergräbt. Bisher habe Washington kaum etwas unternommen, Israels Regierung von der Annexion von Teilen des Westjordanlands abzuhalten. Maas rief die USA dazu auf, die Verhandlungen zwischen Palästinensern und Israelis voranzubringen: "Ein multilaterales Format könnte hierfür durchaus der richtige Rahmen sein, und wir sind auch bereit, jede Initiative in dieser Richtung zu unterstützen."

Dass Pompeo, der weiter Trumps Vertrauen genießt, kürzlich den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag als "Pseudogericht" verspottete und Sanktionen verkündete, sorgte in Brüssel für Entsetzen. Die EU bleibe "unerschütterlicher Unterstützer" des ICC, der zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Afghanistan ermitteln will, sagte Borrell besorgt. Er kann aber nichts dagegen tun, dass Trump den Multilateralismus aushöhlt - etwa durch Attacken auf den Iran-Nukleardeal, das Meisterstück der EU-Diplomatie - und die Partner in Nato und EU vor vollendete Tatsachen stellt. Auch im Kampf gegen Corona lehnt Washington Koordination durch die Weltgesundheitsorganisation ab.

Der Amerikaner will eigentlich nur über China reden. Auch da treibt er die Konfrontation voran

So passt es ins Bild, dass auch die Erwartungen an das Treffen, das bei Redaktionsschluss noch andauerte, verschieden waren. Pompeo, verriet ein hochrangiger Beamter des Europäischen Auswärtigen Diensts (EAD), wolle eigentlich nur über China reden. Das Land hatte er am Sonntag als Bedrohung für die westliche Lebensweise bezeichnet. Pompeo treibt die Konfrontation also weiter voran und bringt die EU in eine heikle Lage, denn beide Staaten fordern, "eine Seite zu wählen".

So beschrieb Borrell in seinem Text die aktuelle Situation - und lehnte eine klare Positionierung ab. Von äußerem Druck solle man sich nicht leiten lassen, sondern nur von den eigenen Interessen und Zielen. Er wirbt dafür, dass Europa gegenüber Peking nicht "naiv" sein dürfe und seine Macht als Handelspartner nutzen müsse, um sowohl die eigenen Werte zu verteidigen als auch Wettbewerbsverzerrung zu unterbinden. Gegenseitigkeit müsse überall durchgesetzt werden. Dass die Konfrontation der Supermächte "die künftige Weltordnung" prägen dürfte, weiß man in der EU. Allerdings sind die 27 Staaten von einer einheitlichen Position weit entfernt, wie Borrell einräumt: "Einige werben für eine Seite, andere für eine Position in der Mitte." Während Ungarn oder Griechenland chinafreundlich sind, wirbt Schweden für Härte gegenüber Peking - und als einziges Land für Sanktionen als Reaktion auf das Sicherheitsgesetz für Hongkong.

Zuletzt habe Washington signalisiert, an europäischer Hilfe in der China-Politik interessiert zu sein, so der EU-Diplomat: "Sie merken, dass sie zu weit gegangen sind". Allerdings sei die Skepsis groß, ob Trump zu Kooperation bereit sei und nicht länger Europas Sicherheit ignoriere. In den vergangenen Wochen haben der Ausstieg Washingtons aus dem etwa für die Balten wichtigen "Open Skies"-Vertrag oder die Androhung, 9500 US-Soldaten aus Deutschland abziehen zu wollen, diese Zweifel eher gestärkt. Die Antwort von Heiko Maas auf die Frage nach dem deutsch-amerikanischen Verhältnis trifft wohl auf viele bilateralen Beziehungen mit den USA zu: "Es ist kompliziert."