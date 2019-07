2. Juli 2019, 19:12 Uhr Spitzenposten in Brüssel EU-Staaten schlagen von der Leyen als Kommissionspräsidentin vor

Der Konservative Manfred Weber (CSU) gibt seinen Anspruch auf den Posten als EU-Kommissionschef auf.

Bei SPD und Grünen im Europaparlament formiert sich Widerstand gegen eine mögliche neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

Die neue Personalie war am Nachmittag plötzlich in die Öffentlichkeit gesickert, nachdem die Nominierung des niederländischen Sozialdemokraten Timmermans am Montag an der strikten Ablehnung durch die osteuropäischen Visegrád-Staaten gescheitert war.

Die EU-Staaten haben Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) offiziell als Präsidentin der Europäischen Kommission nominiert. Die Entscheidung fiel am Dienstag bei einem EU-Sondergipfel in Brüssel, wie EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Twitter mitteilte.

Der niederbayerische CSU-Politiker Manfred Weber gibt seinen Anspruch auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten auf. Sein Sprecher teilte am Dienstagabend auf Twitter mit, dass dieser sein Mandat als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei zurückgegeben habe. Dem Chef der EVP-Fraktion war es nicht gelungen, sich eine Mehrheit im EU-Parlament zu sichern. Bei den Beratungen in Brüssel spielte er dafür als Besetzung für den Posten ohnehin keine Rolle mehr.

Mit mehreren Stunden Verspätung haben die EU-Staats- und Regierungschefs am Nachmittag den EU-Sondergipfel fortgesetzt. Vorangegangen war eine Vielzahl von Beratungen in kleineren Runden über die Besetzung der Spitzenposten in der EU, insbesondere den des EU-Kommissionspräsidenten. "Wir kommen näher und näher...", twitterte EU-Ratspräsident Donald Tusk.

Diplomaten zufolge war bei der Suche nach einem Ausweg aus der verfahrenen Lage auch eine Variante im Gespräch, bei der Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) Chancen auf den Posten haben könnte. Die Nachrichtenagentur dpa meldete unter Berufung auf eine "sichere Quelle", dass Tusk von der Leyen vorschlagen wolle.

Die Gerüchte um von die Wahl der Verteidigungsministerin riefen unterschiedliche Reaktionen hervor. Ungarn sicherte dem Vorschlag seine Unterstützung zu - und auch die anderen drei Visegrád-Staaten Polen, Tschechien und Slowakei. "Die Vesegrád Vier unterstützen die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als nächste EU-Kommissionspräsidentin", schrieb der ungarische Regierungssprecher Zoltan Kovacs auf Twitter.

Die vier Staaten hatten den ursprünglichen Vorschlag von EU-Ratspräsident Tusk vehement abgelehnt, den sozialdemokratischen Niederländer Frans Timmermans zum Kommissionschef zu machen. Dass von Timmermans nun offenbar abgerückt wurde, feierte Kovacs als Erfolg der Staaten. Die "Visegrád Vier" hätten erneut ihre "wachsende Stärke und ihren Einfluss auf die Führung der EU" bewiesen, nachdem sie zuvor schon den Kandidaten der konservativen EVP-Fraktion Manfred Weber verhindert hätten.

Bei Sozialdemokraten und Grünen im Europaparlament stieß eine mögliche Nominierung von der Leyens hingegen auf Widerstand. "Sehr klares Nein, Mehrheit nicht bereit, den derzeitigen Deal über EU-Topjobs zu unterstützen", twitterte die stellvertretende Vorsitzende der Sozialdemokraten im europäischen Parlament, Tanja Fajon. Der EU-Parlamentarier Udo Bullmann (SPD) sagte: "Der Deal ist aus Sicht der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament nicht akzeptabel."

Der Grünen-Europaparlamentarier Sven Giegold erklärte auf Twitter: "Ein bitterer Personalvorschlag! #VonderLeyen ist keine Spitzenkandidatin und zu Hause läuft noch ein Untersuchungsausschuss wegen nicht ordnungsgemäßer Vergabe von Beraterverträgen. Europa verdient etwas Besseres!"

Martin Schulz: Im Fall von der Leyen kann man sich nur an den Kopf fassen

Auch der frühere SPD-Chef und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz kritisierte die Personalie scharf. "Ursula von der Leyen ist die schwächste Ministerin der Bundesregierung", sagte er dem Spiegel. "Eine derartige Leistung reicht offenbar, um Kommissionschefin zu werden." Wenn er sich anschaue, "mit welchen Argumenten gegen die Qualifikation von Timmermans und Manfred Weber für dieses Amt geschossen wurde, kann man sich im Fall von der Leyen nur an den Kopf fassen", so Schulz.

Auch die FDP reagierte mit Unmut auf die Personalie von der Leyen. "Man kann den Bürgern doch nicht bestimmte Politiker präsentieren und nach der Wahl jemand völlig anderen aus dem Hut zaubern", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, in Berlin. "Das Amt des Kommissionspräsidenten ist kein Versorgungsposten für Minister in nationaler Defensive." Mit der Liberalen Margrethe Vestager gebe es "eine über jeden Zweifel erhabene Kandidatin" für die Spitze der Kommission, erklärte der FDP-Politiker.

Der Vize-Fraktionsvorsitzende der Grünen im EU-Parlament, Terry Reintke, nannte das ganze Auswahlverfahren "grotesk". Anstatt die europäischen Wähler und Wählerinnen ernst zu nehmen, verhandelten die Regierungschefs "in Hinterzimmern" und beschädigten die europäische Demokratie. "Das Parlament wird dieses Paket auf keinen Fall blind absegnen", kündigte er an. Sozialdemokraten und Grüne hatten sich zusammen mit der Europäischen Volkspartei darauf festgelegt, nur einen der Spitzenkandidaten zur Europawahl zum EU-Kommissionschef zu wählen. Doch gab es weder für Weber noch für Timmermans ausreichenden Rückhalt im Kreis der EU-Staaten.

Was das übrige Personaltableau angeht, hat EU-Diplomaten zufolge die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, gute Chancen, an die Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) zu rücken. Die Französin sei Teil des Personalpakets, über das die EU-Staats- und Regierungschefs berieten. Außerdem kursierte der Name des belgischen Premierministers Charles Michel als Nachfolger Tusks sowie der spanische Außenminister Josep Borrell als künftiger EU-Außenbeauftragter.

Sollten sich die Staats- und Regierungschefs auf ein Personalpaket einigen, muss der Kandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten noch vom EU-Parlament bestätigt werden.

