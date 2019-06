30. Juni 2019, 18:22 Uhr EU-Personalien Weber war der Falsche

Nun wird Manfred Weber doch nicht EU-Kommissionschef. Das hat wenig mit der Herkunft des CSU-Politikers zu tun - aber viel mit dem, was er nie war.

Kommentar von Matthias Kolb

Im kollektiven Gedächtnis der Europäischen Union spielen die Namen von Städten eine wichtige Rolle. Rom, Maastricht, Lissabon, Schengen: Dort wurden Verträge unterzeichnet oder Abkommen geschlossen, die den Alltag der Bürger ebenso verändert haben wie die Regeln für die Politik. Osaka dürfte nicht in diese Reihe aufgenommen werden, aber in künftigen Büchern über Europas Demokratisierung wird die Stadt trotzdem prominent erwähnt werden. Denn in Japan hat Angela Merkel akzeptiert, dass Manfred Weber nicht Chef der EU-Kommission wird, obwohl die Europäische Volkspartei (EVP) ihn zum Spitzenkandidaten gekürt hatte und weiterhin stärkste Kraft im EU-Parlament ist. Zugleich stellt sich die Kanzlerin plötzlich klar hinter das Spitzenkandidaten-Prinzip, das ihr lange suspekt war, und signalisiert so Unterstützung für den Sozialdemokraten Frans Timmermans.

Wenn Merkel vor dem Sondergipfel Formulierungen wie "den Beschlüssen nicht vorgreifen" eingestreut hat, ist dies dem Respekt gegenüber den anderen Staats- und Regierungschefs geschuldet. Die Umrisse des wahrscheinlichen Personalkompromisses waren aber schon vor Sonntagabend erkennbar. Dass die Kanzlerin den CSU-Vize nicht hat durchsetzen können, liegt auch daran, dass die EVP an Einfluss verloren hat und ihren Willen im Europäischen Rat den Liberalen und Sozialdemokraten nicht aufzwingen kann.

Über die Proteste aus Polen und Ungarn muss die EU sich hinwegsetzen

Weber war für die EVP der falsche Kandidat, das hat jedoch wenig mit seinem deutschen Pass zu tun. Als Fraktionschef im Europaparlament agierte er ausgleichend. Er hat aber keine Erfahrung in der Exekutive und war nie Minister. Nicht nur Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zweifelte daran, dass Weber Europa gegenüber Präsidenten wie Donald Trump oder Xi Jinping ebenso gut vertreten könne wie Jean-Claude Juncker. Dieses Manko war im Herbst allen EVP-Delegierten bewusst gewesen, die Weber zum Spitzenkandidaten kürten und nicht Finnlands Ex-Premier Alexander Stubb. Weber konnte damals Spitzenkandidat werden, weil sich hierfür zu wenige prominente Minister oder Regierungschefs bewerben. Viele von ihnen scheuen das Risiko, als Verlierer auf die nationale Bühne zurückkehren zu müssen. Bei den Sozialdemokraten war es genauso: Neben Timmermans trat nur der EU-Kommissar aus der Slowakei an. Wenn der Niederländer Timmermans eine Mehrheit in Rat und EU-Parlament erhalten sollte, hätte Merkel dafür gesorgt, dass das Spitzenkandidaten-Modell überlebt und umgebaut werden kann.

Größtes Problem für Timmermans ist der Protest aus Polen und Ungarn, gegen deren Regierungen er für die EU-Kommission Rechtsstaatsverfahren führt. Beide Länder reichen für ein Veto nicht aus, weshalb auch Italien blockieren müsste. Dass ein Kommissionschef Timmermans Vorbehalte in Osteuropa würde überwinden müssen, war stets klar. Doch über diese Bedenken muss sich die EU hinwegsetzen, für sie sind unabhängige Justiz und Pressefreiheit unverzichtbar.

Ob sich durch das "Nein" zu Weber die Chance von Bundesbankchef Jens Weidmann erhöht, an die Spitze der Europäischen Zentralbank aufzurücken, war am frühen Sonntagabend unklar. Merkel und Macron werden darauf achten, dass sich keiner als Sieger inszenieren kann: Entweder bekommen Berlin und Paris je einen Top-Job, oder beide gehen leer aus.