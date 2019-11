Das Europaparlament wird heute über die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen abstimmen. Eigentlich hätte das neue Team seine Arbeit bereits Anfang November antreten sollen, das Parlament aber hatte ein Veto gegen drei der 26 vorgeschlagenen Kommissarinnen und Kommissare eingelegt. Vor der Abstimmung über die neuen Kommission am Mittag wird von der Leyen ab 9 Uhr eine Rede halten.

Die Kommission wird dann ihre Arbeit zum 1. Dezember beginnen. Von der Leyen, die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission, hat bereits viel versprochen für die ersten 100 Tage im Amt: einen Aufbruch in ein grünes, modernes und gerechtes Europa, das für alle besser funktioniert. Die ehemalige Bundesverteidigungsministerin möchte zudem, dass Europa "die Sprache der Macht" lernt, wie sie jüngst in Berlin sagte. Sie fordert eine Verteidigungsunion mit einer verzahnten Rüstungsindustrie, eine vertiefte Währungsunion und eine digitalisierte Wirtschaft.

Wie die Welt in einem Vorabbericht unter Berufung auf informierte EU-Kreise berichtet, will von der Leyen will bereits an ihrem ersten Arbeitstag mit der politischen Führung in Peking telefonieren. Dabei soll das Thema Menschenrechte angesprochen werden. Anlass sind demnach die China-Cables-Berichte zu Internierungslagern in China. In der Autonomen Region Xinjiang lässt Chinas Führung systematisch Hunderttausende Uiguren internieren und überwachen, wie aus geheimen Regierungsdokumenten hervorgeht, die die Süddeutsche Zeitung gemeinsam mit internationalen Partnern ausgewertet hat.

Auch der Klimaschutz spielt in ihrem Programm eine große Rolle. Mit diesem Thema scheint von der Leyen richtigzuliegen: In einer am Mittwoch erschienen Umfrage des Thinktanks Bertelsmann-Stiftung erklärten 40 Prozent der EU-Bürger den Klimaschutz zu dem für sie wichtigsten Thema. Das erste und vielleicht größte Projekt der neuen Kommission ist der "grüne Deal", der Europa bis 2050 zum "ersten klimaneutralen Kontinent" machen soll. Schon am 11. Dezember soll das Programm vorliegen. Dazu gehört eine Verschärfung des Klimaziels für 2030: Bis dahin sollen die Treibhausgase der EU um 50 bis 55 Prozent unter dem Wert von 1990 liegen. Zuständig ist der Kommissions-Vize Frans Timmermans.