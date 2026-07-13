Die EU-Kommission hat gemeinsam mit 15 Partnern eine Hilfsinitiative für den Gazastreifen im Umfang von etwa 884 Millionen Euro ins Leben gerufen. Die sogenannte „Team Gaza Initiative“ soll laufende und geplante Projekte zum Wiederaufbau und zugunsten der Not leidenden Bevölkerung in dem vom Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas zerstörten Palästinenser-Gebiet unterstützen, wie die Brüsseler Behörde mitteilt. Das Vorhaben wurde bei ⁠einem Treffen der Geberländer für die palästinensischen Gebiete in Brüssel gestartet. Neben der EU-Kommission beteiligen sich zwölf europäische Länder, Japan sowie die Weltbank und die Europäische Investitionsbank.