Um die Ukraine weiter mit Geld zu unterstützen, will die EU auf eingefrorenes russisches Staatsvermögen zurückgreifen. Vor allem Belgien stand dem bislang im Weg. Jetzt könnte die Blockade enden.

Eine Option ist im Wortsinn die Möglichkeit, sich zwischen mindestens zwei Alternativen zu entscheiden. Ihr Wesen ist also die Wahlfreiheit. Wenn man „Optionen prüft“, bei der es in Wahrheit keine Alternativen gibt, dann bewegt man sich semantisch im Leerlauf. Nach Lage der Dinge tut die Europäische Kommission gerade genau das, indem sie Optionen zur Finanzierung der Ukraine untersucht, die es gar nicht gibt.