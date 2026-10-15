Vor dem EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag mahnt die EU-Kommission die Mitgliedstaaten, mit Tankrabatten und Preisdeckeln maßzuhalten. Zwar verlange der Energiepreisschock infolge der Nahost-Krise kurzfristige Antworten, darunter Subventionen für Treibstoffe, sagte EU-Energiekommissar Dan Jørgensen der Süddeutschen Zeitung. Die Bürger in Europa sollten nicht zwischen Essen und Heizung wählen müssen. „Aber wir riskieren umso mehr, unsere Gesamtstrategie zu untergraben, je länger wir an solchen Maßnahmen festhalten.“ Die Mitgliedstaaten seien aufgefordert, sagte Jørgensen, Hilfsprogramme eng zu begrenzen und „sehr genau auf Möglichkeiten zu schauen, die nicht nur direkt den Verbrauch fossiler Energie unterstützen, sondern auch die Alternativen“.