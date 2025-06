Brüssel arbeitet an einem ehrgeizigen Klimaziel für 2040: minus 90 Prozent Treibhausgase. Doch der Ehrgeiz könnte verpuffen. Das hat auch mit der neuen Koalition in Berlin zu tun.

Von Michael Bauchmüller und Josef Kelnberger, Berlin/Brüssel

So ein Koalitionsvertrag ist immer ein Kompromiss. Die einen wollen etwas mehr Klimaschutz, die anderen etwas weniger, und am Ende steht da so etwas wie die Abmachung von Union und SPD. „Das europäische Klima-Zwischenziel für 2040 in Höhe von minus 90 Prozent gegenüber 1990 unterstützen wir“, heißt es da. Das aber mit Bedingungen. „Maximal drei Prozent“, so hielten die Partner fest, dürften durch „hochqualifizierte, zertifizierte und permanente Projekte in außereuropäischen Partnerländern“ zustande kommen.