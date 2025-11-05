Die EU quält sich zum Klimaziel

Einen Tag und eine Nacht brauchen Europas Umweltminister, um die nächsten Etappen im Kampf gegen die Erderwärmung festzulegen. Am Ende steht ein Kompromiss, der viele Fragen aufwirft.

Von Michael Bauchmüller und Josef Kelnberger, Berlin, Brüssel