Carsten Schneider hat es tatsächlich geschafft. Um Punkt zwölf sitzt der Umweltminister von der SPD vor einem Berliner Mikrofon. Seine Augen sind klein. „Die Nacht war kurz“, sagt er. Bis in die frühen Morgenstunden haben die Umweltminister der EU in Brüssel verhandelt, Schneiders Aufgabe jetzt ist knifflig. Er soll als Erfolg verkaufen, was manche als Dammbruch sehen. Ein neues Klimaziel für die EU, in dem viele Experten riesige Schlupflöcher ausmachen. „Das waren harte Verhandlungen“, sagt Schneider. „Aber die EU hat sich als handlungsfähig und verlässlich erwiesen.“
CO₂-EmissionenDie EU quält sich zum Klimaziel
Einen Tag und eine Nacht brauchen Europas Umweltminister, um die nächsten Etappen im Kampf gegen die Erderwärmung festzulegen. Am Ende steht ein Kompromiss, der viele Fragen aufwirft.
Von Michael Bauchmüller und Josef Kelnberger, Berlin, Brüssel
