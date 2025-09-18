Die EU braucht im Ringen um sinkende Emissionen mehr Zeit als geplant. Das birgt Risiken, aber auch Chancen. Nur zwei Monate vor der Weltklimakonferenz wollen sich die Europäer mit einem Trick behelfen.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Wopke Hoekstra, der für Klimafragen zuständige EU-Kommissar, verfügt mit seinen 49 Jahren über beträchtliche politische Routine. Der Christdemokrat machte in den Niederlanden als Außenminister und stellvertretender Ministerpräsident eine gute Figur, und er hat sich auch seit seinem Wechsel nach Brüssel im Oktober 2023 als Klimapolitiker einen guten Ruf erworben. Diese Erfahrung nutzte er an diesem Donnerstag, um zu versichern: Es sei halb so schlimm, dass die Europäische Union sich in ihrer Klimapolitik gerade im Kreis dreht.