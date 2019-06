20. Juni 2019, 17:57 Uhr Gipfel Eine klimaneutrale EU bis 2050 ist das Ziel

Die EU soll "klimaneutral" werden - das bedeutet, dass die Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre nicht erhöht wird.

Das Ziel einer klimaneutralen EU bis 2050 könnte beim Gipfel in Brüssel tatsächlich von den Staats- und Regierungschefs gebilligt werden.

Bundeskanzlerin Merkel findet recht deutliche Worte: "Ich jedenfalls kann für Deutschland dieses Ziel ausdrücklich unterstützen", sagt sie.





Von Karoline Meta Beisel , Matthias Kolb und Alexander Mühlauer , Brüssel

Eine klimaneutrale Europäische Union bis zum Jahr 2050 - noch vor wenigen Wochen hatte das nach einem ambitionierten Ziel geklungen, einer schönen Idee mit wenig Chancen darauf, bald tatsächlich offizielles Klimaziel der EU zu werden. Eine Gruppe von Mitgliedstaaten um Frankreich, die Beneluxländer, Spanien und Schweden hatte im Mai beim EU-Gipfel im rumänischen Sibiu dennoch genau das vorgeschlagen. Jetzt, keine sechs Wochen später, könnte das Klimaziel aber tatsächlich von den Staats- und Regierungschefs der EU gebilligt werden - wenn auch durch die Hintertür.

Die Regierungschefs fordern den Rat und die Kommission dazu auf, weiter an den Voraussetzungen zu arbeiten, "um herauszufinden, wie der Übergang zu einer klimaneutralen EU bis 2050 gesichert werden kann", hieß es in dem Entwurf, über den die Anführer der Mitgliedstaaten beim Gipfel am Donnerstag abstimmen wollten. "Klimaneutral" bedeutet, dass die Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre durch ein Produkt oder eine Dienstleistung nicht erhöht wird.

Das Jahr 2050 hätte es demnach zwar tatsächlich als Datum in die Gipfelerklärung geschafft - aber nicht als fest vorgegebenes Ziel, sondern als Hintergrund, vor dem Mitgliedstaaten und Kommission weiter an ihrer Klimapolitik arbeiten sollen. Das mag wie Wortklauberei erscheinen, doch für Länder, die beim Klimaschutz traditionell besonders zögerlich sind - Polen oder Tschechien etwa - können solche Feinheiten über Zustimmung oder Ablehnung der Gipfelerklärung entscheiden.

Deutschland gehört zwar zu den Zauderern beim Klimaschutz, Merkel aber wird diesmal deutlich

"Wir haben schon jetzt verbindliche Klimaziele durch das Pariser Abkommen. Wir sind gegen eine Verschärfung", sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki vor Beginn des Treffens am Donnerstag. Zwar hatte in den vergangenen Tagen bereits eine Mehrzahl der Mitgliedstaaten erklärt, sich auf das Jahr 2050 festlegen zu wollen. Ziel sei es aber, Einstimmigkeit zu erzielen, sagte ein hochrangiger EU-Beamter. Bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe war die Entscheidung zu diesem Punkt noch nicht gefallen.

Auch Deutschland gehört in der EU normalerweise zu den Klimazauderern. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fand vor Beginn des Gipfels jedoch recht deutliche Worte: "Wir wollen uns verpflichten, Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu erreichen", sagte Merkel am Donnerstagnachmittag vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. "Ich jedenfalls kann für Deutschland dieses Ziel ausdrücklich unterstützen", sagte sie.

Ein Bekenntnis, das auch Umweltschutzorganisationen aufmerksam zur Kenntnis genommen haben. "Eine gute Nachricht wird daraus aber erst mit dem klaren Bekenntnis, Europas CO2-Emissionen so schnell wie möglich auf null zu bringen", sagt Sebastian Mang, der in Brüssel für Greenpeace die Klimapolitik der EU beobachtet. "Dieses Ziel wird aber nicht ohne sofortige Maßnahmen gerade in Deutschland zu erreichen sein."