Die Staats- und Regierungschefs verabschieden sich zwar nicht vom Green Deal, wollen aber weniger kleinteilige Regulierung. Kann die EU so Vorreiter beim Klimaschutz bleiben?

Gemessen an den Befürchtungen von Klimaschützern endete der EU-Gipfel am Donnerstagabend mit einer erfreulichen Nachricht: Die Staats- und Regierungschefs haben sich nicht vom Grünen Deal verabschiedet, den Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 2019 ins Werk gesetzt hat. Sie erteilten vielmehr den Umweltministern den Auftrag, bei ihrer Sitzung am 4. November ein neues Klimaziel für das Jahr 2040 zu formulieren. Wenige Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz in Brasilien sollen sie die Botschaft verbreiten: Europa ist beim Klimaschutz weiterhin ein Vorreiter.