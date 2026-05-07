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Künstliche IntelligenzEU geht gegen KI für sexualisierte Deepfakes vor

Lesezeit: 3 Min.

Collage: sted/SZ, Fotos: imago

Ungewollt im gefälschten Porno – das soll es in der EU nicht mehr geben. Die Union schreibt mehr Sicherheit und Transparenz bei KI-Programmen vor, einige verbietet sie. Besonders Kinder sollen geschützt werden.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Nirgendwo auf der Welt wird die digitale Welt derart umfassend reguliert wie in der Europäischen Union. Die Menschen vor den Gefahren und Zumutungen des vorwiegend amerikanisch dominierten Netzes zu schützen, gehört mittlerweile zum Wesenskern der EU.

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