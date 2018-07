18. Juli 2018, 18:49 Uhr EU Juncker: Auf euren Kleinkram lach' ich

Der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, äußert sich zu seinem Wanken während einer Veranstaltung beim Nato-Gipfel in Brüssel: Das Interesse mancher Leute an dem Thema sei beeindruckend.

Von Thomas Kirchner, Brüssel

Jean-Claude Juncker hatte keine Freude an diesem Auftritt, aber es musste sein. Zu verheerend waren die Videobilder, die den EU-Kommissionspräsidenten vergangene Woche bei einer Veranstaltung während des Nato-Gipfels in schlechter Form zeigten: so schwankend und tatterig, dass ihn mehrere Staatsführer stützen und vor dem Sturz bewahren mussten. Aus vielen Kommentaren sprach danach Sorge um seine Amtsfähigkeit, während jene, die den Luxemburger tatsächlich gerne stürzen sähen, die Messer wetzten. Die österreichische Regierungspartei FPÖ forderte seinen Rücktritt, ihr Generalsekretär sprach von "offensichtlichen Alkoholproblemen".

Die Kommission wies den Verdacht zurück und sprach von Ischiasschmerzen, an denen Juncker seit einem Autounfall leide. Restlos überzeugend klang das nicht, weshalb der Behördenchef am Mittwoch tat, was er selten tut: Er stellte sich den Medien im Pressesaal. Offizieller Anlass war ein angenehmeres Thema, der "Juncker-Plan", mit dessen Hilfe in der EU 335 Milliarden Euro an Investitionen auf den Weg gebracht worden sind. Gleich die erste Frage aber zielte auf seinen Gesundheitszustand - nicht zuletzt, weil Juncker derzeit ein strammes Programm hat, mit Flügen nach China, Japan und in die USA. War also wirklich kein Alkohol im Spiel beim Nato-Gipfel? "Das war letzten Mittwoch richtig", sagte er, "und das ist heute früh richtig, und das wird heute Abend richtig sein und morgen früh. Ich bin wirklich beeindruckt vom Interesse mancher Leute an diesen noch nicht einmal marginalen Themen. Und ich bitte um Respekt." Dass Juncker gerne mal trinkt, ist unstrittig. Allerdings scheint es keine Belege zu geben, dass dies seine Leistung als Politiker beeinträchtigt.

Die Rücktrittsforderung der FPÖ kommentierte Juncker mit dem Satz, er wundere sich, "wie viel medizinisch geschulte Experten es für Ischias in Österreich gibt". Er habe neben den Rückenschmerzen auch Krämpfe in den Beinen gehabt und trotzdem an den Nato-Sitzungen teilgenommen. "Und auch wenn andere meinen Gesundheitszustand kommentieren, ist das für mich noch kein hinreichender Grund, genau dasselbe zu tun. Ich sage mit Lichtenberg: ,Auf euren Kleinkram lach' ich, Philosoph, aus heitrer Höh'."

Das Zitat ist nicht ganz korrekt. Und eigentlich stammt dieser Spruch von Christian Morgenstern. Die Frage wird bleiben, ob man Jean-Claude Juncker immer beim Wort nehmen kann.