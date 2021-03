Von Alexander Mühlauer, London

Eigentlich war der EU-Botschafter im Vereinigten Königreich für Mittwochmorgen ins britische Außenministerium einbestellt worden. Doch João Vale de Almeida erschien nicht. Der Portugiese sei in diesen Tagen nicht in London, hieß es aus Brüssel. Und so kam es, dass sich eine Vertreterin Almeidas mit einem britischen Beamten traf, um jene Wogen zu glätten, die EU-Ratspräsident Charles Michel ausgelöst hatte. In seinem Newsletter hatte er Großbritannien am Dienstagabend vorgeworfen, eine "regelrechte Sperre" für den Export von Impfstoffen verhängt zu haben.