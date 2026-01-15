Die Zahl der irregulären Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen ist im Jahr 2025 laut Grenzschutzagentur Frontex um mehr als ein Viertel (26 Prozent) auf knapp 178 000 gesunken. Das sind den Angaben zufolge weniger als halb so viele wie 2023 und der niedrigste Stand seit 2021. „Der Trend geht in die richtige Richtung, aber die Risiken verschwinden nicht“, erklärte Frontex-Exekutivdirektor Hans Leijtens am Donnerstag in Warschau. Der Migrationsdruck könne sich rasch verändern, beeinflusst durch Konflikte, politische Instabilität und Schleusernetzwerke.Die zentrale Mittelmeerroute blieb mit 66 328 registrierten Grenzübertritten der wichtigste Migrationsweg in die EU. Auf der östlichen Mittelmeerroute gingen die Zahlen insgesamt um 27 Prozent auf 51 399 zurück. Auffällig war ein starker Anstieg auf einem Teilabschnitt: Überfahrten von Ostlibyen auf die griechische Insel Kreta haben sich mehr als verdreifacht. Die stärksten Rückgänge verzeichnete Frontex auf der Westafrika-Route. Dort sanken die Zahlen um 63 Prozent auf 17.280 Grenzübertritte, vor allem aufgrund deutlich geringerer Abfahrten aus Mauretanien, Marokko und Senegal. Auch auf der Westbalkanroute gingen die Feststellungen durch Frontex deutlich zurück - um 42 Prozent. Frontex führt dies auf mehr Sicherheitsmaßnahmen und enge Zusammenarbeit mit den Staaten der Region zurück. Auf der westlichen Mittelmeerroute hingegen stiegen die Zahlen um 14 Prozent auf 19 403 Ankünfte, was vor allem mit höheren Abfahrten aus Algerien zusammenhing. Die im Ärmelkanal festgestellten Ausreiversuche in Richtung Vereinigtes Königreich blieben mit 65 861 Fällen in etwa wie 2024. Über alle Routen hinweg zählten 2025 Staatsangehörige aus Bangladesch, Ägypten und Afghanistan zu den am häufigsten festgestellten Gruppen. Libyen blieb für viele Herkunftsgruppen das wichtigste Abgangsland und damit ein zentraler Ausgangspunkt der Migration über das zentrale Mittelmeer.