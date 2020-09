Irland benennt die Europa-Abgeordnete Mairead McGuinness und den früheren Vize der Europäischen Investitionsbank, Andrew McDowell, als Kandidaten für seinen Posten in der EU-Kommission. Das verlautete am Freitag aus Regierungskreisen in Dublin. Zuvor hatten der irische Sender RTE und der Irish Independent darüber berichtet. Der Schritt ist nötig, weil der von Irland gestellte Handelskommissar Phil Hogan vergangene Woche zurücktrat. Allerdings dürfte Irland das wichtige Ressort des Handelskommissars verlieren.