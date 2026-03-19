Friedrich Merz beginnt den Tag mit einem leicht verstolperten Satz, der schon alles verdichtet, was auf dem Spiel steht. „Es geht jetzt in der Tat darum“, sagt der Bundeskanzler, als er kurz vor den Fernsehkameras Halt macht, „in dieser sich immer schwieriger zeigenden Welt Europa zu behaupten.“ Eine sich immer schwieriger zeigende Welt also, in der wenige Stunden vor Merz Auftritt eine ballistische Rakete aus Iran in Ras Laffan eingeschlagen ist, der wichtigsten LNG-Produktionsanlage der Welt in Katar. Eine Welt, in der US-Präsident Donald Trump das Verteidigungsbündnis Nato bedroht, weil sich die Bündnispartner nicht an seinem Angriff auf Iran beteiligen wollen.