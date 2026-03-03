Zum Hauptinhalt springen

Krieg in IranEuropa schaut zu – und muss mit den Folgen klarkommen

Lesezeit: 4 Min.

Auf dem Screenshot einer Webcam soll im Hintergrund eine Explosion auf der britischen Luftwaffenbasis Akrotiri auf Zypern zu sehen sein, wahrscheinlich ausgelöst durch einen Drohnenangriff aus Iran oder von der Hisbollah in Libanon.
Auf dem Screenshot einer Webcam soll im Hintergrund eine Explosion auf der britischen Luftwaffenbasis Akrotiri auf Zypern zu sehen sein, wahrscheinlich ausgelöst durch einen Drohnenangriff aus Iran oder von der Hisbollah in Libanon. (Foto: KitasWeather/Reuters)

Beteiligen wollen sich die Europäer nicht an der Attacke auf Iran, Spanien verweigert gar die Nutzung seiner US-Militärbasen. Im Fokus stehen die Verteidigung Zyperns, gestrandete Touristen und steigende Energiepreise.

Von Patrick Illinger und Josef Kelnberger, Brüssel/Madrid

Ministerinnen und Minister der Europäischen Union sollten sich eigentlich in dieser Woche auf Zypern treffen. Die dortige Regierung führt in der Rolle der rotierenden Ratspräsidentschaft gerade die Geschäfte der EU. Auf der Agenda standen beispielsweise Debatten über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU oder die Bedeutung der Kultur für eine funktionierende Demokratie – keine Themen also, die die Welt bewegt hätten. Nun aber wurden die Tagungen abgesagt, und das hat dann doch mit dem Zustand der Welt zu tun: Drohnenalarm!

Zur SZ-Startseite

USA
:Warum Trump plötzlich anders über den Iran-Krieg spricht

Drei Tage nach Beginn des Angriffs auf Iran veröffentlicht der US-Präsident eine seiner berüchtigten Wutbotschaften. Das Wort „Regimewechsel“ aber meidet er – vermutlich aus taktischen Gründen.

SZ PlusVon Charlotte Walser

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite