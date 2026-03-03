Ministerinnen und Minister der Europäischen Union sollten sich eigentlich in dieser Woche auf Zypern treffen. Die dortige Regierung führt in der Rolle der rotierenden Ratspräsidentschaft gerade die Geschäfte der EU. Auf der Agenda standen beispielsweise Debatten über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU oder die Bedeutung der Kultur für eine funktionierende Demokratie – keine Themen also, die die Welt bewegt hätten. Nun aber wurden die Tagungen abgesagt, und das hat dann doch mit dem Zustand der Welt zu tun: Drohnenalarm!
Krieg in IranEuropa schaut zu – und muss mit den Folgen klarkommen
Lesezeit: 4 Min.
Beteiligen wollen sich die Europäer nicht an der Attacke auf Iran, Spanien verweigert gar die Nutzung seiner US-Militärbasen. Im Fokus stehen die Verteidigung Zyperns, gestrandete Touristen und steigende Energiepreise.
Von Patrick Illinger und Josef Kelnberger, Brüssel/Madrid
USA:Warum Trump plötzlich anders über den Iran-Krieg spricht
Drei Tage nach Beginn des Angriffs auf Iran veröffentlicht der US-Präsident eine seiner berüchtigten Wutbotschaften. Das Wort „Regimewechsel“ aber meidet er – vermutlich aus taktischen Gründen.
