Der deutsche Außenminister Johann Wadephul wählte große Worte, als er am Montagmorgen zum EU-Außenministertreffen in Brüssel eintraf. „Eine entscheidende Woche für die Sicherheit in Europa und auf der Welt“ sei angebrochen, sagte Wadephul. Er erwähnte den Nato-Gipfel in Den Haag und den folgenden Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel – musste sich dann aber die Frage gefallen lassen: Wie groß ist Europas Einfluss eigentlich noch, wenn es um den Frieden in der Welt geht?

US-Präsident Donald Trump hatte die Europäische Union, so schien es, übers Wochenende mal wieder auf die Rolle einer Zuschauerin geschrumpft. Einen Tag, nachdem eine europäische Delegation mit deutscher Beteiligung in Genf mit den Iranern über den Abbau ihres Atomprogramms verhandelt hatte, schickte der US-Präsident Bomber los, um die iranischen Atomanlagen zu zerstören. Die Gespräche der Europäer seien sinnlos, ließ Trump erkennen. Als einzige EU-Regierung informierte er vorab die französische.

Hat Trump die Bomber geschickt, weil Iran in Genf nicht ausreichend kompromissbereit war?

Wadephul versucht nun den Eindruck zu erwecken, das eine habe mit dem anderen zu tun: Trump habe die Bomber möglicherweise losgeschickt, weil Iran in Genf nicht ausreichend kompromissbereit gewesen sei. Europa habe „eine große Rolle“ in dem Konflikt, sagt Wadephul. Iran sei bereit, mit den Europäern zu verhandeln – Europa aber dränge darauf, dass Iran direkte Gespräche mit den USA aufnehme. Im Übrigen sei die EU von der US-Regierung ausdrücklich ermuntert worden, in Kontakt mit den Iranern zu bleiben, sagte Wadephul.

Jean-Noël Barrot, der französische Außenminister, ebenfalls an den Gesprächen in Genf beteiligt, sah die Nachrichten vom Wochenende offenbar weniger entspannt als Wadephul. Er erinnerte an das Atomabkommen mit Iran, das die EU 2015 eingefädelt hatte und nach wie vor ein Muster für eine friedliche Lösung des Konflikts sein könne. Trump aber habe das Abkommen in seiner ersten Amtszeit leider gekündigt. Eindringlich warnte der Franzose die USA zudem davor, mit Gewalt einen Regimewechsel in Iran anzustreben.

Iran und die Angst vor einer Eskalation des Konflikts war das beherrschende Thema des Treffens in Brüssel. Vor allem eine Sperrung der für den weltweiten Öltransport wichtigen Straße von Hormus wäre „extrem gefährlich“, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Eine Lösung könne nur am Verhandlungstisch erreicht werden, hieß es von allen Seiten. Es hagelte Mahnungen, Warnungen, Appelle, die man auch als Zeichen von Machtlosigkeit werten kann.

Ein Bericht für die EU über Gaza deutet auf israelische Verstöße gegen die Menschenrechte hin

In den Hintergrund geriet dadurch das andere Nahostthema, das ursprünglich die Agenda beherrschen sollte: die Frage, ob die EU wegen der Menschenrechtsverletzungen in Gaza das Assoziierungsabkommen mit Israel kündigen solle. Es ist seit dem Jahr 2000 die Grundlage für eine enge politische Zusammenarbeit zwischen Israel und der EU.

Kaja Kallas hatte im Mai auf mehrheitlichen Wunsch der Ministerinnen und Minister von ihrer juristischen Abteilung einen Bericht zum israelischen Vorgehen in Gaza in Auftrag gegeben. Er kam unter Berufung auf internationale Organisationen, vor allem das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, zu dem Schluss: Ja, es gebe Grund zur Annahme, dass Israel im Kampf gegen die Terrorgruppe Hamas die Menschenrechte der Zivilbevölkerung verletzt und damit gegen das Abkommen verstoßen habe. Erwähnt wird alles, was politisch interessierte Menschen aus den Nachrichten kennen: die hohe Zahl von zivilen Opfern, die Blockade von Lebensmittellieferungen, Angriffe auf Krankenhäuser und vieles mehr.

Die israelische Regierung bezeichnete das EU-Papier einem Bericht der Plattform Politico zufolge als „empörend und unfair“. Man habe keine Gelegenheit zu einer Erwiderung erhalten. Es werde eine Diskussion über den Bericht geben, sagte Kaja Kallas vor der Sitzung. Beschlüsse könne es dann möglicherweise beim nächsten Treffen der Außenminister im Juli geben.

Europäische Konsequenzen für Israel sind derzeit unwahrscheinlich

Gaza sei ein Thema, „das natürlich diskutiert werden muss“, sagte der deutsche Minister Wadephul, die humanitäre Lage müsse „adressiert“ werden. Aber er stellte klar, dass eine Suspendierung des Abkommens mit der Bundesregierung keinesfalls zu machen sein wird. Israel sei „der demokratische Rechtsstaat im Nahen Osten“ und Deutschland in besonderer Weise verbunden. „Wir brauchen dieses Abkommen und sollten es in keiner Weise in Zweifel ziehen“, sagte er. Wadephul riet sogar davon ab, „weitere formelle Diskussionen zu führen“.

Der spanische Außenminister José Manuel Albares war am Montag der Gegenpol zum Deutschen Wadephul. Der Bericht stelle fest, was seit vielen Monaten ganz offensichtlich sei, sagte er in einem Anflug von Sarkasmus. Er forderte umgehende Konsequenzen. Die EU solle das Assoziierungsabkommen sofort aussetzen, solle keine Waffen mehr an Israel liefern und einzelne Mitglieder der israelischen Regierung mit Sanktionen belegen. Die EU müsse ihrer Rolle als Friedensmacht nun gerecht werden, die Zeit der Worte müsse vorbei sein.

Aber dass tatsächlich Taten folgen, erscheint höchst unwahrscheinlich. Vielen Regierungen ist es derzeit wohl wichtiger, Israel im Konflikt mit Iran zur Seite zu stehen, als den Palästinensern ein Zeichen der Solidarität zu senden.